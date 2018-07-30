HP EliteBook x360 1020 G2 Kutusundan Çıkıyor!

Hem kompakt hem güçlü hem esnek bir laptop arıyorsanız HP EliteBook x360 1020 G2'nin kutusunu açıyoruz!

Oynat HP EliteBook x360 kutusundan çıkıyor! Hem kompakt hem güçlü hem esnek bir laptop arıyorsanız HP EliteBook x360 1020 G2'nin kutusunu açıyoruz!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Gmail'de Dropbox Eklentisi Nasıl Kullanılır?
Festivallerde Bu Teknolojiler Yanınızda Olsun
10nm Intel İşlemciler İçin Tarih Belli Oldu
HP EliteBook x360 1020 G2 Kutusundan Çıkıyor!
Twitter, Bu Davranışlara Tahammül Göstermeyecek!

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir