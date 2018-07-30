HP EliteBook x360 1020 G2 Kutusundan Çıkıyor!
Hem kompakt hem güçlü hem esnek bir laptop arıyorsanız HP EliteBook x360 1020 G2'nin kutusunu açıyoruz!
Ultra taşınabilir kompakt dizüstü bilgisayarlar özellikle sık seyahat edenler ve genellikle mobil çalışanlar için büyük rahatlık. Hatta ötesinde, hemen her tip kullanım için büyük rahatlık sunuyorlar. Eğer biraz küçük bir ekranda çalışmayı göze alırsanız, bu küçük aletlerin sunduğu esnek kullanım karşısında hayran kalacaksınız.
Elimimizde bugün HP EliteBook x360 1020 G2 dizüstü bilgisayarı bulunuyor. Peki, özellikle kompakt bir laptop çözümü arayanlar için ilgi duyulacak ölçüde bir model olan HP EliteBook x360 1020 G2, kutusunda neler bulunduruyor? İçinde ne var ne yok; hepsini yukarıdaki videomuzda izleyebilirsiniz.
Ercan Uğurlu
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın