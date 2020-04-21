HP, PC Güvenliğini Geliştiriyor ve HP Sure Click Pro Ücretsiz Sunuyor!

HP, gelişmiş çözümleriyle kurumların ve uzaktan çalışanların verilerini güvenli bir şekilde korumalarını sağlayan uç nokta güvenliği geliştiriyor ve güvenlik yazılımı HP Sure Click Pro'yu ücretsiz sunuyor!