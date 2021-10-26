HP, Yeni Windows 11 Cihazlarını Tanıttı

HP Inc., bulundukları her yerden verimli çalışma, yaratıcı iş yapma, birlikte çalışma imkanları arasında geçiş yapmalarını sağlayan teknolojiler kullanmak isteyen kullanıcılar için tasarlanan en yeni cihazlarını, ekranlarını ve aksesuarlarını tanıttı.
Yeni yaşam düzenine alışırken PC'ler hiç olmadığı kadar önemli bir konumda yer alıyor. HP'nin gerçekleştirdiği Consumer Insights isimli araştırmaya göre kullanıcıların yüzde 36'sının TV karşısında geçireceği vakit ile film ve video izlemek için harcayacağı süre 2020'dekiyle aynı olacak. Kullanıcıların üçte birinin ise toplantılara katılmak, yeni insanlarla tanışmak ve arkadaşlarıyla güzel vakit geçirmek için katılacakları video aramalarında PC'lerini kullanacaklarını araştırmanın bulguları arasında.
HP Tüketici PC'leri Genel Müdürü ve Küresel Başkanı Josephine Tan, konuyla ilgili şunları söylüyor: "Son 18 ayda çalışma, öğrenme ve sosyalleşme yöntemlerimiz temelden değişti. Kullanıcıların yaşam tarzlarının ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için en yeni teknolojilere sahip cihazların önemi arttı. Windows 11 bulunan güçlü cihazlarımızın, kullanıcıların sevdikleri insanlara ve şeylere daha da yakınlaşmalarını sağlayacak en iyi kullanım, birlikte çalışma ve içerik yaratma deneyimlerini sunacağı için heyecan duyuyoruz.
HP Spectre x360 16 inç İkisi Bir Arada Dizüstü PC ile Verimli Çalışma
Tüketiciler, bulundukları her yerden verimli çalışma, yaratıcı iş yapma ve birlikte çalışma imkanları arasında geçiş yapmalarını sağlayan teknolojiler istiyor. Gök mavisi detaylara sahip gece mavisi ve soluk sarı detaylara sahip akşam siyahı renk seçeneklerine sahip olan HP Spectre x360 16 inç İkisi Bir Arada Dizüstü PC, kullanıcıların sevdikleri insanlara ve şeylere daha da yakınlaşmalarını sağlayacak en iyi kullanım, birlikte çalışma ve içerik yaratma deneyimlerine sahip bir PC sunuyor. Özellikleri arasında aşağıdakiler yer alıyor:
- Video aramaları, yeni normalin önemli bir parçası. Bu yüzden dünyanın entegre ve akıllı 5 MP kameraya sahip ilk 16 inç dizüstü bilgisayarı, aynı zamanda Windows Hello ile giriş yapmayı kolaylaştırıyor. Kısayol tuşuyla kontrol edilen fiziksel bir kapağa sahip olan bu kamera, kullanıcıya açık veya kapalı olduğunu hatırlatmak için kamerayı kullanan uygulamalar çalışırken kadrajındaki görüntüyü göstererek ek güvenlik sunuyor.
- HP Command Center'da yer alan HP GlamCam, video arama deneyimini iyileştiriyor. Güzellik Modu (Beauty Mode) çalıştırıldığında ten, göz ve diş üzerinde dokunuşlar yapıyor. Otomatik Kare (Auto Frame) de kullanıcının arama devam ederken ara verebilmesini sağlıyor. Işık Düzeltme (Lighting Correction) ise ev içinde farklı noktalara giderken sorun oluşmaması için zayıf aydınlatma koşullarına göre kendisini ayarlayarak kullanıcının yüzüne doğru miktarda ışık veriyor. Cihaz ayrıca kullanıcı uzaklaştığında otomatik olarak kilitleniyor ve kullanıcı yaklaştığında yeniden açılıyor. Kullanıcı başka yöne baktığında pilden tasarruf etmek için ekranı karartıyor ve arkada biri varsa cihaz o kişinin görünmesini engellemek için ekranı bulanıklaştırıyor. Ayrıca kullanıcıya ekran süresi ve ekranla aradaki mesafe gibi konularda sağlıkları için hatırlatıcılar sunuyor.
- 16:10 oran ile VESA True Black HDR'ye ve yüzde 100 renk kalibrasyonuna sahip UHD+OLED ekrana varan seçeneklerle film izlerken veya görsel düzenlerken önemli detaylar ve görseller öne çıkıyor. Kullanıcılar, yüzde 91 ekran-gövde oranıyla 15 inçlik versiyona kıyasla 22 mm daha fazla görüntüleme alanını deneyimleyebiliyor.
- Daha yüksek ses seviyesi, daha dengeli tiz için yeni tasarlanmış dörtlü hoparlörlerin yanı sıra arka plan gürültüsünü kesen Yapay Zekalı Gürültü Engelleyici (AI Noise Removal) ile ses kalitesi daha da artıyor.
- Kullanıcılar Intel® Evo™ onaylı platform 11. Nesil Intel®? Core™? i7 İşlemci, NVIDIA® GeForce RTX 3050 Dizüstü Bilgisayar GPU'sunu, Network Booster ve Bluetooth 5.2 ile Wi-Fi 6E'ye varan seçenekleri, 17 saate kadar pil ömrü ile üstün performansı deneyimleyebiliyor.
- Geri dönüştürülmüş CNC alüminyumdan üretilen ilk HP tüketici dizüstü bilgisayarı olan cihazda çevreye olan etkiyi azaltmak için okyanusa gitmesi muhtemel plastikten sürdürülebilir bir şekilde üretilen klavye, çentik, hoparlör kutusu ve kalıplanmış fiber ambalajı bulunuyor. Aynı zamanda EPEAT® Gold ve ENERGY STAR® dereceleri var.
İçerik Üreticileri Tarafından İçerik Üreticileri için Geliştirilen HP ENVY 34 inç Hepsi Bir Arada Masaüstü PC
İçerik üreticileri, içeriklerinin gerçek gibi olması için yüksek çözünürlüklü ekrana ve yüksek performansa sahip güçlü bir cihaz istiyor. Birçok içerik üreticisinin verimliliği bir dizüstü bilgisayar, bir harici monitör ve hatta çift monitör kurulumu yerine ultra geniş bir ekranı olduğunda en üst seviyeye çıkıyor ve birden fazla görevi tamamlayabiliyor. HP ENVY 34 Hepsi Bir Arada Masaüstü PC'nin geliştirilmesinde de bu bilgiler önemli rol oynuyor. 34 inç büyüklüğünde olan ve yüksekliği ayarlanabilen ekranla içerik üreticiler, yaratıcı süreçlerinde sevdiği daha fazla şeyi ekrana sığdırabiliyor. 21:9 oranlı ve mikro kenarlı daha geniş ekran, sayfayı kaydırma veya farklı pencerelere geçiş için harcanan zamanı azaltıyor ve kullanıcıların tüm dikkatini tek bir işe odaklamasına imkan tanıyor. Windows 11'deki yeni Snap Layouts ile birlikte birden fazla belge yan yana kolayca görüntülenebiliyor veya bir pencere ekranın belirli bir bölgesine hızla taşınabiliyor.
Diğer yeni özellikler ise aşağıda yer alıyor:
- Dünyanın ilk 5K ekranlı 34 inç Hepsi Bir Arada PC'sinin ince ayrıntıları ve yansıma önleyici kaplaması ile kullanıcılar en sürükleyici deneyimin yanı sıra fabrika renk kalibrasyonu ve yüzde 98 DCI-P3 ile gerçek renk doğruluğuna sahip olabiliyor.
- Gelişmiş 16 MP gruplama teknolojisine, 2 µm piksel sensöre sahip olan ve çıkarılabilen manyetik kameralı dünyanın ilk Hepsi Bir Arada cihazında kullanıcılar, kamerayı ekranın kenarları etrafında kolayca hareket ettirebiliyor. Ayrıca ekrandaki aydınlatma kontrollerini kullanan HP Enhanced Lighting ile kamerada nasıl göründüğünü de özelleştirebiliyor.
- İçerik üreticileri, kişisel ve profesyonel hayatları için profesyonel kullanıma uygun araçlar istiyor. Bu hepsi bir arada bilgisayar da 8 çekirdekli 11. Nesil Intel® Core™ i9 S-serisi işlemciye varan seçenekler sunuyor ve aynı zamanda dünyanın NVIDIA® GeForce® RTX 3080 grafik kartına sahip ilk Hepsi Bir Arada bilgisayar olma özelliğine sahip.
- Tasarımının sunduğu özellikleri arasında yerleşik bir güç kaynağı, gelişmiş termal çözüm, stantta yerleşik kablosuz şarj alanları ve Thunderbolt™ 4 desteği de dahil olmak üzere birçok bağlantı noktası bulunuyor.
HP 11 inç Tablet PC, Hibrit Yaşantıya En Uygun Yardımcı Oluyor
Dokunarak çalışma için optimize edilen HP 11 inç Tablet PC, hareket halindeyken verimliliği ve yaratıcılığı artıracak şekilde tasarlandı. Dünyanın ilk döndürülebilir kameraya sahip tableti ve 13 MP ön kameraya sahip ilk tableti olan bu cihazla kullanıcılar selfie modundan arka kamera moduna anında geçiş yapabiliyor ve video aramalarında gerçek zamanlı paylaşım için masaüstü görünümü özelliğini de çalıştırabiliyor. Şirketin ilk Windows 11 tablet PC'siyle kullanıcılar hem yatay hem de dikey kullanımda Windows 11 Snap Layouts özelliğinden faydalanabiliyor. Dahili destek parçasıyla kullanılabilen yatay ve dikey modlarda iki uygulama aynı anda çalıştırılabiliyor ve video aramasındayken içerik paylaşılabiliyor. Verimliliği artıran opsiyonel ayrılabilen manyetik klavye de yatay ve dikey modlarda kullanılabiliyor. Ek olarak opsiyonel HP Rechargable Tilt Pen, HP Palette yazılımı ve Windows Ink ile farklı kullanım imkanları da bulunuyor. HP Tablet ve cihazda bulunan SuperSpeed USB Type-C® bağlantı noktasıyla kullanıcılar içerik oluşturmak, çalışmak ve oyun oynamak için aygıtlar arasında sorunsuzca geçiş yapabiliyor.
HP Palette, Kullanıcıların Sevdiği Şeyler için Yaratıcı bir Araç Seti Sunuyor
İçerik oluşturmak ve paylaşmak artık genellikle hareket halindeyken yapılıyor ve birçok cihazda bu büyük bir sorun olabiliyor. Bu yüzden HP de HP Palette yazılımını geliştirdi. HP Palette'in sunduğu dijital çalışma alanında yaratıcı iş akışları kolaylaşıyor ve kullanıcıların sevdiği şeyleri daha hızlı ve kolay bir şekilde oluşturabilmesi için farklı cihazlar arasında birlikte çalışma imkanı sunuyor.
HP Palette'te bulunan dört uygulama, yeni Spectre ve ENVY cihazlarının yanı sıra yeni HP Tablet'te de bulunuyor:
- PhotoMatch: HP Labs tarafından geliştirilen bu yenilikçi fotoğraf arama aracı, Yapay Zeka Yüz Tanıma (AI Face Recognition) kullanarak arama imkanı sunuyor.
- HP QuickDrop: Bu uygulama, başka insanlarla hızlıca ve kolayca içerik paylaşabilmek için HP cihazlarından bir telefona kablosuz olarak kolayca fotoğraf ve görsel gönderilmesini sağlıyor. İçerikler, telefonun işletim sisteminin farklı olsa bile gönderilebiliyor.
- Duet for HP: Duet for HP kullanılarak çalışma alanını genişletmek için dizüstü bilgisayar, tablet veya hepsi bir arada bilgisayarlar gibi ikinci cihaza bağlanılabiliyor. İkinci cihaz, bir kalemle düzenlemek, dokunarak yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak veya daha kolay düzenleme için ekran olarak kullanılabiliyor.
- Concepts: Kullanıcılar hızlı çizim veya düzenleme imkanlarıyla hareket halindeyken içerik oluşturabiliyor ve bu içeriği HP QuickDrop ile paylaşabiliyor.
Diğer Yeni Windows 11 Cihazları Sürdürülebilir Olacak Şekilde Tasarlandı
HP'nin duyurduğu tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastiklerden oluşan, EPEAT® Silver veya Gold tescilli, ENERGY STAR® sertifikalı ve yüzde 100 sürdürülebilir kaynaklı ve geri dönüştürülebilir ambalajlarla paketlenen diğer yeni Windows 11 cihazları aşağıda yer alıyor:
- HP 14 inç Laptop PC: Snapdragon® 7c Gen 2 bilişim platformunun yüksek bağlantı sunan ve hızlı yanıt veren performansı, 8 GB'a varan LPDDR4 belleği, 128 GB depolama alanı ve 15 saate kadar pil ömrü ile opsiyonel 4G LTE'ye sahip HP'nin en hafif 14" tüketici dizüstü bilgisayarında birden çok iş aynı anda yapılabiliyor.
- HP Reversible Koruyucu Kılıf: Temizlemesi kolay olan ve 14 ve 15 inç cihazlara uyan renkli kılıf ile kullanıcılar cihazlarını şık bir şekilde koruyabiliyor.
- HP Pavilion Hepsi Bir Arada Masaüstü PC: 5 MP pop-up gizlilik kamerasına sahip yeni Zoom sertifikalı 24 veya 27 inç hepsi bir arada PC ile toplantılar güvenle gerçekleşiyor. Verimli çalışmak veya favori bir filmi izlemek için uygun olan bu cihaz, düşük mavi ışık filtresi ve AMD Ryzen™ 5000 serisi işlemcilerin yanı sıra titreşimsiz ve parlama önleyici ekrana sahip Full veya Quad HD ekranla birlikte geliyor.
- HP Hepsi Bir Arada Masaüstü PC: Ders için yapılan çalışmalar ve günlük işler AMD Ryzen™ 5000 serisi veya Intel® işlemcilerle kolaylaşıyor. Klavyeye entegre edilen yeni emoji tuşuyla kullanıcılar ruh hallerini çok daha kolay paylaşabiliyor.
HP yeni premium ve ana akım PC'lerine ek olarak bu sonbaharın ilerleyen dönemlerinden itibaren mevcut portföyü genelinde Windows 11 yüklü aygıtları da dağıtmaya başlayacak.
Yeni HP Ekranlarıyla Projeler ve İçerikler Gerçek Oluyor
İş veya oyun için birçok kişi verimliliği artıran ve kullanımı kolay bir monitör arıyor. HP'nin yakın tarihli bir HP araştırmasına göre katılımcılar daha küçük bir ekrana kıyasla daha büyük bir ekran kullanırken yüzde 33'e kadar daha fazla odaklandıklarını paylaşıyor. HP U32 4K HDR Monitör, içerik oluşturanların her ayrıntıyı görmelerini ve tüm vizyonlarını hayata geçirmelerini sağlıyor. 31,5 inç diyagonal 4K HDR monitör, fotoğrafları düzenlemek veya karmaşık tasarımlar oluşturmak için ideal olan yüzde 99 sRGB ve yüzde 98 DCI-P3 ile fabrikada kalibre edilmiş, hassas ve gerçeğe yakın renk gamına sahip. HP M34d WQHD Kavisli Monitör, çalışırken veya arkadaşlarıyla en yeni eğlencenin tadını çıkarırken aynı anda birden fazla işi yapanların birlikte çalışması için entegre hoparlörlere ve WQHD çözünürlüğe sahip 34 inç diyagonal bir ekran olmasıyla öne çıkıyor.
İki monitör de dizüstü bilgisayara bağlıyken hem veri transferini gerçekleştirebilen hem de güç veren bir USB-C kablosuyla kablo yığınının oluşmasını engelliyor. Düşük mavi ışık filtresi ve ayarlanabilen boyuyla kullanıcılar gün boyu rahat olabiliyor. Sürdürülebilir bir şekilde üretilmiş ve geri dönüştürülmüş plastiklerden üretilen monitörlerle içerikler sorumlu bir şekilde oluşturuluyor ve tüketiliyor.
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