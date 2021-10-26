HP, Yeni Windows 11 Cihazlarını Tanıttı

Dostlarla ve aile üyeleriyle daha kolay görüşebilmek için kullanıcıya göre ayarlanabilen HP GlamCam, kullanıcının video aramalarında en iyi şekilde görünmesini sağlıyor ve HP Palette yazılımı da yaratıcı işlerin süreçlerini kolaylaştıran dijital bir çalışma alanı sunuyor.