HP'den Yeni Elitebook 800 G6 ve ZBook PC Geldi!
HP, yeni dizüstü bilgisayarı Elitebook 800 G6 ve ZBook PC'sini tanıttı. İşte yeni bilgisayarların özellikleri...
- Ercan Uğurlu
HP, yeni dizüstü bilgisayar ve iş istasyonunun tanıtımını gerçekleştirdi. Yeni modellerin isimleri EliteBook 800 G6 ve ZBook PC. Aslında bilindiği gibi HP'nin halihazırda EliteBook 800 serisi var ve bu ailede pek çok model yer alıyor. Son olarak EliteBook 800 G5 modellerini gördüğümüz seriye şimdi 4 yeni model ekleniyor. Bunlar sırasıyla 830, 840, 850 ve x360 830 G6 olarak karşımıza çıkıyor.
Yeni dizüstü bilgisayar modelleri farklı boyut ve özelliklere sahip elbette. Bunlar arasında 13, 14 ve 15 inç ekran boyutları mevcut. Ayrıca yeni laptop'larda Sure View Gen3 isimli bir güvenlik özelliği de mevcut. Böylece ekrana farklı açılardan bakıldığında ekran karanlık görünüyor ve bu sayede ekran güvenliğiniz sağlanıyor.
Yeni laptop'larda yer alan özelliklerden bir diğeri de HP Sure Sense oluyor. Bununla yapay zeka ve makine öğrenimini destekleyen HP, bununla da güvenlik konusunda kullanıcıya destek olunmasını amaçlamış.
Ayrıca Gigabit 4G LTE ve Wi-Fi 6 desteğiyle beraber gelen yeni EliteBook 800 G6 modelleri, böylece HP'nin de gigabit LTE'yi sunan ilk ticarid dizüstü bilgisayar grubu oluyor. Öte yandan laptop'ın 19 MIL-STD testlerinden geçtiğini de söyleyelim. HP'nin bu dizüstü bilgisayarları ile bir diğer önemli iddiası, 18 saate kadar pil ömrü sunduğu ve 30 dakikada yüzde 50 kapasitesinde şarj olduğu yönünde. Bunun doğru olup olmadığını elbette ancak laptop'ı incelediğimizde görebileceğiz.
HP'nin bir diğer tanıttığı dizüstü bilgisayarı ise ZBook 14u ve 15u modelleri oluyor. Bunlar HP'nin mobil iş istasyonu programına uygun olarak üretilmiş modeller ve böylece özellikle profesyonel kesim kullanıcıların tercihlerine uygun. Hatta HP, ZBook 14u'nun, dünyanın en ince mobil iş istasyonu ve 15u'nun da en ince ve en hafif 15 inç mobil iş istasyonu olduğunu iddia ediyor.
Yeni EliteBook 800 G6 serisi mayıs ayında satışa çıkacak. Bunlar arasında yer alan x360 830 G6 ise haziran ayında satışta olacak. ZBook 14u ile ZBook 15u da yine keza öyle. Ürünlerin fiyatları ise henüz belli değil.
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