HQ Trivia İçin Kepenkleri İndirme Zamanı Geldi!

İnsanlara az da olsa para kazanma şansı sunan popüler mobil oyun HQ Trivia artık yok. CNN tarafından yayınlanan, CEO ve ortak kurucu Rus Yusupov'un firma içine gönderdiği bildiri yazısında, 25 tam zamanlı çalışanın ve tüm anlaşmalı çalışanların, firmanın kapanmasından dolayı işlerine son verildiği belirtiliyordu. Görünene göre HQ Trivia ek yatırımcılar bulması için bir bankacı ile anlaşma yaptı ve "kurulu bir işletme" tarafından satın alım teklifi aldı. Ancak firmanın "halen incelediği" sebeplerden dolayı bu satın alım gerçekleşmedi. Var olan yatırımcıların da artık firmaya kaynak sağlamak istemiyor olmalarından dolayı firmanın kapatılmak dışında bir şansı bulunmuyor.
Yusupov bu haberi Twitter üzerinde direkt olarak paylaşmasa da, gönderdiği tweet'te HQ ile TV'nin geleceğini gösterdiklerini, ümit ettikleri yere ulaşamamış olsalar da buraya kadar gelmelerine yardımcı olan herkese teşekkür ettiklerini söyledi.
Yusupov, HQ Trivia'yı Vine ortak kurucusu Colin Kroll ile beraber 2017 yılında başlatmıştı. Uygulama, yayımlandıktan sonra bir süre boyunca muazzam bir popülerliğe sahipti ve sıklıkla her canlı yayınlanan mobil oyun sırasında milyonun üzerinde oyuncuya ulaşıyordu. Muhtemelen bu sayının sebeplerinden biri de gerçek para ödülü kazanma ihtimaliydi.
Ancak daha sonra 2018 yılında Kroll aşırı doz sebebiyle hayatını kaybetti. Birkaç yıl sonra da orijinal sunucu Scott Rogowsky bir spor yayını ağı için firmadan ayrıldı. Ayrıca uygulama hilekarları da kendisine çekiyordu ve bu da gerçek yarışmacıların para kazanmalarını zorlaştırıyordu. Bunun yan ısıra Facebook'un Confetti'si de dahil olmak üzere pek çok rakiple mücadele etmek zorunda kalmıştı. Ancak Confetti'nin varlığını sadece bir yıl koruması, HQ Trivia'nın da ilk yayımından bu yana popülerliğini ne kadar çabuk kaybettiğini gösteriyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın