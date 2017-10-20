HTC U11 Life'ın Detayları Sızdı!
HTC'nin merakla beklenen iki telefonundan HTC U11 Life'ın özellikleri, internette ortaya çıktı!
HTC'nin 2 Kasım'da tanıtmayı planladığı iki cihazdan biri olan HTC U11 Life'a ait detaylar, internete sızdı.
U11 Life, HTC'nin Android One'lı ilk telefonu olacak. winfuture.de web sitesinin eline geçen bilgiler, önceki dedikoduları destekler nitelikte. Buna göre HTC U11, şu özelliklere sahip olacak:
- 5,2 inç ekran, 1080p çözünürlük
- Sekiz çekirdekli Snapdragon 630 yonga seti
- 3GB RAM ve 32GB dahili depolama alanı (microSD ile genişletilebilir)
- 16MP arka kamera (RAW desteği var), 16MP ön kamera
- 2.600 mAh pil
- IP67 su ve toz dayanıklılığı
- Android Oreo
Bunlara ilave olarak telefonun Gorilla Glass korumasından faydalanacağı, NFC, Bluetooth 5.0 desteği, USB Type-C bağlantısı ile geleceği söyleniyor. Telefonda kulaklık girişi bulunmuyor.
Yeni sızıntı, telefonun Ice White ve Sapphire Blue renk seçenekleriyle geleceğini ve Almanya'da 400 dolara satılacağını da ileri sürüyor. Stok Android'li bir telefon için bu fiyatın iyi göründüğü söylenebilir. U11 Life hakkındaki düşüncelerinizi bizlerle yorumlarda paylaşabilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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