HTC U12+ İnceleme
HTC U12+ sonunda tanıtıldı ve hızlıca test merkezimize girdi. İşte detaylı HTC U12+ incelemesi!
HTC, geçtiğimiz sene tanıttığı U11 modeli ile akıllı telefonları arasında bambaşka bir çehreye bürünen bir modele imza atmıştı. Geçtiğimiz yıl eylül ayında incelediğimiz HTC U11 modelinden sonra çok beklemeden yeni amirale kavuştuk. Bu defaki modelin adı U12 Plus ve yeni amiral de selefi gibi "inovatif dokunuşlara" sahip bir akıllı telefon. Yine sıvı yüzey tasarımıyla dikkat çeken yeni model, performans açısından da tepe modellerden biri. Öyle ki, HTC U12+'a uyguladığımız testlerde, telefonun sıralamada tepeye yerleştiğini gördük. Ekran boyutuyla selefiyle aynı olan telefon, kameraları ise çiftlemiş.
HTC U12+'nin Türkiye fiyatı henüz belli değil. Ancak yurt dışı fiyatıyla elimizdeki 64 GB'lık modelinin 799 Dolar olacağını söyleyebiliriz. Yani yeni model de, 4000 TL - 5000 TL bandına konumlanacak. Peki, bu fiyatıyla ve sunduğu özelliklerle HTC U12+ satın alınır mı; bu incelememizde, bu sorunun cevabını vereceğiz. Şimdi önce HTC U12 Plus'ın tasarımına bakalım, ardından da detaylarına geçelim.
HTC U12+ tasarımı nasıl?
HTC U12+, tasarımıyla fazlasıyla şık, elde iyi duran, yuvarlatmış hatlarıyla tuttuğunuzda keyif veren bir telefon. Ön ve arka yüzeyi cam malzemeden oluşan telefon, arka yüzeyinde HTC U11 modelinden de aşina olduğumuz gibi sıvı yüzey tasarımı benimsiyor. Bu tasarımın yer alması, telefonun çevre ışıklandırmasına bağlı olarak ışığı farklı şekilde yansıtmasına sebep oluyor ve elbette bu da ortaya hoş bir görüntü çıkartıyor.
Kenar çerçeveleri alüminyum malzemeden oluşan telefon, özellikle ekran kenarlarında neredeyse sıfır çerçeveye sahip. Üst ve alt yanlarda ise oldukça ince ekran çerçevesi bulunduran HTC U12+, böylece 6 inç boyutunda ekranıyla 18:9 görüntü oranını yakalıyor. Ekranın detaylarından az sonra daha detaylı olarak bahsedeceğiz zaten.
HTC U12+, elimizdeki seramik siyah renginin yanı sıra alev kırmızısı ve yarı saydam mavi renkleriyle geliyor. Bunlardan özellikle yarı saydam mavi kasa, telefonun iç yüzeyini göstermesi sebebiyle oldukça ilgi çekici duruyor. Telefonun selefine kıyasla kalınlaştığını ve 8.7 mm seviyesinde olduğunu ve yine 188 gramlık ağırlıkta olduğunu da belirtelim.
Yine tıpkı selefi gibi suya ve toza karşı IP68 sertifikasına sahip olan telefon, böylece 1.5 metreye kadar derinlikte suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Bu da kuşkusuz telefonu istediğiniz zaman yıkayabileceğiniz anlamına geliyor.
Telefonun çevresine bakacak olursak, sol yanda SIM kart slotu ile microSD kart çekmecesini, alt kısımda USB-C portunu görüyoruz. Telefonda herhangi bir 3.5 mm'lik kulaklık girişi bulunmuyor. Kutu içeriğinde ise kendi kulaklıkları mevcut. Fakat bir çevirici adaptör yerleştirilmemiş. Yani bu telefonla kendi kulaklığınızı kullanmak isterseniz, bir adaptör satın almanız gerekecek. Yine kutuda silikon kılıf ise bulunuyor.
HTC U12 Plus'ın güç ve ses butonları ise sağ yanda yer alıyor. Klasik mekanik tuşlardan farklı bir şekilde kullanılan bu tuşlar, haptic, yani dokunsal geri bildirimde bulunuyor. Peki, bu ne kadar işlevsel. İşte bu adımda, HTC'nin U12 Plus'a uyguladığı "inovatif dokunuşa" geliyoruz...
HTC Edge Sense 2 ne işe yarıyor?
HTC U12+ da tıpkı HTC U11 gibi sıkılarak kullanılan bir telefon. Ancak selef modele göre geliştirilmiş ve kenar yüzeyler dokunuşlarınıza karşı daha fazla hassasiyet kazanmış. HTC'nin Edge Sense 2 olarak isimlendirdiği bu teknoloji içinde yalnızca jestler değil, aynı zamanda başka özellikler de yer alıyor. Bunlardan biri de az önce bahsettiğimiz güç ve ses butonlarında karşımıza çıkıyor.
Güç ve ses butonlarını klasik mekanik tuşlardan ayıran HTC, bu tuşları "dokunsal" olarak hazırlamış. Tuşlara dokunduğunuzda titreşimli geri bildirimde bulunan telefon, açık konuşmak gerekirse, bu kullanımıyla fena halde çuvallıyor. Telefonu uyandırmak için güç tuşuna basmak için ekstra baskı uygulamak zorundasınız. Keza ses butonları için de. HTC de durumun farkında olacak ki, ekranın alt barındaki navigasyon çubuğuna yazılımla özelleştirmede bulunmuş. Bu barı kaydırdığınızda, karşınıza yeni simgeler çıkıyor. Burada güç butonu, ekran görüntüsü yakalama butonu sanal olarak yerleştirilmiş. Evet, ekran görüntüsü yakalamak için güç ve ses kısma butonuna basmayı unutun; ancak bu sanal tuşla ekran görüntüsü alabiliyorsunuz veya bu fonksiyonu, telefonun kenarlarını sıkma özelliğine atıyorsunuz.
Yine navigasyon barında oldukça gereksiz duran bir simge daha var ki, tıklayınca bildirim çekmecesini açıyor. Açıkçası sırf çubukta boşluk kalmasın diye yerleştirilmiş kanısındayız. Ha, bir de ekran videosu kaydetme simgesi var ki, o işe yarıyor; onu ayıralım.
Şimdi gelelim selef model U11'de de karşımıza çıkan kenar sıkma özelliğine. Açık konuşmak gerekirse, bu özellik hala çok işlevsel değil. U11 incelememizde de, bu özelliğin yenilikçi ve ilginç olduğunu vurgulamıştık, ancak günlük kullanımda çok tercih edilmeyeceğini düşündüğümüzü söylemiştik. HTC uzmanlarının bu özelliği geliştirmesi gerektiğinden de bahsetmiştik, fakat görüyoruz ki hala pek değişiklik yok.
Telefonun kenarlarından sıktığınızda bir uygulamayı açabiliyor veya sıkıp bıraktığınızda yine başka bir -kamera, fener vs.- uygulamayı çalıştırabiliyorsunuz. Hepsi bu kadar. Şimdilik hala büyütülecek bir yanı yok açıkçası.
Edge Sense 2 ile gelen bir başka özellik de telefonun hasas kenarlarına çift dokunduğunuzda karşınıza çıkıyor. Sol veya sağ kenarına çift dokunduğunuzda telefonun ekranı küçülüyor ve böylece tek elle ekranı rahat kullanmanızı sağlıyor. Bu uygulama biraz işe yarayabilir gibi görünüyor, ancak hepsi bu kadar.
HTC U12+ ekranı ne sunuyor?
HTC U12+, ekranıyla başarılı bir model. Artık iyiden iyiye ekranları büyüyen akıllı telefon pazarına selefi gibi 6 inç boyutunda ekranıyla giriş yapan U12 Plus, son dönemin 18:9 trendini takip ediyor. Selefi gibi Super LCD6 panelin sahibi olan telefon, yine 1440x2880 piksel çözünürlük sunuyor. Keza 537 ppi piksel yoğunluğu da aynı. Ancak hemen hemen selefiyle aynı boyutlarda olmasına karşın daha geniş bir görüntü alanı sunan U12+, ekran – gövde oranıyla yüzde 80.3 seviyesinde.
U12+'ın ekranı güzel görünüyor, orası kesin. Ancak Samsung Galaxy S9 Plus kadar etkileyici bir görüntü beklememek gerek. Super LCD teknolojisi görüntü konusunda beklentileri karşılayacak. Fakat derin kontrast noktasında açıkçası S9 Plus ve iPhone X gibi etkileyici bulmadık. Hazır iPhone X'e de değinmişken, ekranın üzerinde bir çentik bulunmaması, U12+'yi diğer son dönem amirallerinden ayırıyor. Çentikten hiç hoşlanmamış olan kullanıcılar için bu iyi haber.
Ekran performansına ilişkin film ve oyunlarda keyifli bir kullanım sağlayacağınızı da söyleyelim. Yüksek parlaklık oranı bir yana, renk doygunluğunu da iyi seviyede bulduğumuz ekrana, multimedya adımında eşlik eden hoparlörlere de bu noktada değinmek doğru olacak. Zira HTC'nin en sevdiğimiz yanı olan BoomSound hoparlörler bu telefonda da yer alıyor ve stereo ses konusunda başarılı oluyor. Ayrıca yine kutu içeriğinde yer alan kulaklıklar da buna eşlik ediyor. Bluetooth kulaklıklarını bu telefonda kullanmak isteyenlere de iyi haber: U12+'ta aptX HD desteği bulunuyor.
HTC U12+ işletim sistemine neler var?
Az önce Edge Sense 2'den bahsederken de kısmen değindiğimiz işletim sistemi, yine Google'ın stok Android görünümüne oldukça yakın duran HTC Sense arayüzünü benimsiyor. Android 8 Oreo üzerinde çalışan U12+, Android 9 güncellemesi planlamasında.
Kullanımıyla, akıllı telefonlar arasında en iyi arayüzlerden biri olmaya devam eden HTC Sense'te, Sense Companion dijital asistan da tıpkı U11 modelindeki olduğu gibi yer alıyor. Bu yardımcı, size kişisel kullanımınız ve konumunuz temelinde anımsatmalarda ve önerilerde bulunmayı sürdürüyor. Ayrıca yine ekranı sağa çektiğinizde, BlinkFeed ekranıyla karşılaşıyorsunuz.
HTC U12 Plus'a işletim sistemi özelinde gelen yeniliklerden biri yine Edge Sense 2 ile geliyor. HTC, yeni modeline Edge Launcher adı verilen bir menü tekerliğine yer vermiş. Telefonu her iki kenarından sıktığınızda açılan bu tekerler üzerinden favori uygulamalarınıza erişebiliyorsunuz. Bu özellik bir nevi Samsung Galaxy S'lerden aşina olduğumuz Edge ekranına benziyor. Buradaki slotlara hızlı erişmek istediğiniz uygulamaları, favori kişilerinizi ekleyebiliyorsunuz.
HTC U12+ performansı nasıl?
HTC U12+, fazlasıyla güçlü bir telefon. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Zira üzerinde Qualcomm Snapdragon 845 işlemci bulunduran telefon, 8 çekirdekli yonga seti sahibi. 2.8 GHz ve 1.7 GHz frekanslarında çalışan Kyro 385 Gold ve Silver yongalarından oluşan işlemcisiyle, yaptığımız sentetik testlerde şu anda listenin başına yerleşen HTC U12 Plus, grafik işlemci olarak da pek tabii Adreno 630 kullanıyor.
Tam 6 GB RAM'li bir akıllı telefon olan U12+, 64 ve 128 GB'lık hafıza seçeneklerine sahip. Elimizdeki 64 GB'lı olan model. Dilerseniz bu alanı microSD kart ile genişletebiliyorsunuz.
Tıpkı Galaxy S9+ gibi Cat.18 Gigabit LTE desteğinin sahibi olan U12 Plus, böylece 1200 Mbps indirme ve 150 Mbps yükleme hızları sağlıyor. Ayrıca Bluetooth 5.0 desteğinin sahibi olan telefon Wi-Fi standardı olarak da 802.11ac'yi sunuyor.
Telefonun performansından bahsedersek, amiral seviyesinde performans sağladığı açık. AnTuTu Benchmark'tan aldığımız skorla, 256729 puan toplayan telefon, bu puanla liste başına yerleşiyor. Huawei P20 Pro, iPhone 8 ve Samsung Galaxy S9 Plus'ı geride bırakmayı başaran telefon, sıra GeekBench'e geldiğinde ise bir iki basamak geri düşüyor.
GeekBench testinde tek çekirdek skoruyla 2454 puan toplayan U12 Plus, çoklu çekirdek senaryosundan da 8772 puan alıyor.
Topladığı puanlarla tek çekirdek tablosunda Galaxy S9 Plus, iPhone 8 ve iPhone X'in ardından 4'üncü sırada olan U12+, GeekBench çoklu çekirdek tablosunda da yine sıralamayı bozmuyor, ancak uçurumu kapatıyor.
HTC U12+'ın oyun performansı ise, tahmin edersiniz ki üst düzeyde. Telefon elimizde olduğu süre boyunca çok sayıda oyunda değerlendirdik. Ancak son dönemin trend mobil oyunu PUBG'den bahsedecek olursak, oyunu zaten varsayılan olarak yüksek grafik detaylarında oynadığımızı ve oyun boyunca yüksek performans sağladığımızı söyleyebiliriz. Bu arada HTC U12+'ın batarya kapasitesi 3500 mAh seviyesinde. Bu da telefon ile günü çıkartacağınız anlamına geliyor. Ayrıca hızlı şarj desteği de bulundurduğunu söyleyelim. Yaklaşık 30 – 40 dakika sonunda bataryanın yüzde 50'sini doldurabiliyorsunuz. Ancak HTC U12 Plus'ta herhangi bir kablosuz şarj desteği yok.
Peki, HTC U12+ ısınıyor mu? Açıkçası evet. Telefonu yorduğunuzda, uzun süre oyun oynadığınızda veya 4K video kaydı yaptığınızda, telefonun belirgin biçimde ısındığını görüyorsunuz.
Performans adımında son olarak parmak izi sensörüne de değinelim. Sensör, gerek tanıtma gerek kullanma noktasında gayet başarılı; hızlı şekilde tepki veriyor. Ayrıca HTC U12 Plus'ta bir Yüzle Kilit Açma özelliği de yer alıyor. Böylece yüzünüzü tanımlayarak da kilidi açabiliyorsunuz. Yüz tanımasının Galaxy S9'dan daha hızlı çalıştığını gördüğümüzü rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak yüzünüzü tanıtmak için güç butonuna basmanız lazım ki, işte o iş daha önce de bahsettiğimiz gibi biraz zor.
HTC U12+ performans tablolarını, hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
HTC U12+ kameraları nasıl çalışıyor?
HTC, yeni telefonuyla bir kez daha kameraya oynamış. Belki de telefonun en belirgin başarılı özelliği bu oluyor desek yeridir. Öyle ki, telefonun sağladığı kamera performansı DxOMark'ta, 103 puan alarak ikinci sıraya yerleşiyor. Bu arada ilk sırada elbette halen Huawei P20 Pro bulunuyor.
HTC U12+'ta hem ön hem arkada çift kamera yer alıyor. Öndeki kameralar f/2.0 diyaframlı çift 8 MP boyutunda; HDR ve panorama desteği sağlıyor. Arkadaki kameralar ise f/1.75 diyaframlı 12 MP ana kamera ve f/2.6 diyaframlı 16 MP telefoto kamera şeklinde yan yana konumlanıyor.
Arka kameralar, 2x optik zum ve 10x'e kadar dijital zum sunarken, faz algılama ve lazer otofokusu bir arada sunuyor. HDR Boost 2 teknolojisine sahip olan kamera, optik imaj sabitleyiciye sahip ki, bundan en fazla video noktasında faydalanıyorsunuz. Video noktasında 60 kare 4K video kaydı yapabilen U12 Plus, burada OIS'e ek olarak Electronic Image Stabilization desteği de sunuyor. Böylece iyi izleme performansı gösteren telefon, arka yüzde çift tonlu çift LED flaş da bulunduruyor. Bu arada tabii ki HDR desteği sunan ana kamera ile 240 kareye kadar Full HD videolar kaydedebiliyorsunuz. Yani ağır çekim serbest. Ancak Galaxy S9 Plus'taki gibi 960 kare video kaydı yok.
HTC U12 Plus da bize Bokeh efektli, yani alan derinlikli fotoğraflar çekme özgürlüğü tanıyor. Ancak açıkçası HTC'nin bu hamlesi biraz uzun sürdü. Zira şirketi, U11 modelinde tek kamerayla görmüştük. İlginç olan kısmı, HTC'nin çift kamera devrimi liderlerinden biri olması. 2014 yılında gelen incelediğimiz One M8 modelini bilenler hatırlayacaktır ki, o modelde çift kamera yer alıyordu. Neyse ki, aradan geçen 4 yılın ardından HTC sahaya geri döndü.
Çift kamera sayesinde alan derinlikli fotoğraf imkanı tanıyan U12+'nin normal fotoğraf çekimlerinde de doğallık konusunda Google Pixel 2'den daha iyi iş çıkarttığını söyleyebiliriz. Hızlı ve doğru otofokus yapan kamera, yaptıımız fotoğraf çekimlerinde bize hoş renk ve doğru beyaz dengesi sunmayı başardı. Doğru pozlama başarısı da gösterdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Daha fazlasını isteyenler için profesyonel mod da zaten arayüzde hazır tutuluyor.
Ha, kameraların eksileri de var elbette. Özellikle düşük ışıkta detay kaybı yaşadığı ve gren yarattığı aşikar. Bunun yansımasını orta seviyeli zum çekimlerinde de görüyorsunuz. Öte yandan HDR çekimlerinde aşırı pozlanmış sahneler de kendini belli ediyor.
HTC U12+ ile yaptığımız fotoğraf çekimlerini, hemen yukarıdaki videomuzda görebilirsiniz.
SONUÇ
Evet, yine uzun mu uzun bir incelemenin ardından sonuç bölümünde birlikteyiz. Sonuç olarak HTC U12 Plus'ı değerlendirecek olursak, telefonun bir amirale yakışır şekilde iyi hazırlanmış, yetenekli bir model olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ses kalitesiyle inanılmaz olan HTC U12+, fazlasıyla başarılı kameraları ve yeterince iyi ekranıyla güzel bir model oluyor. Fakat telefonu inovatif yaptığı söylenen Edge Sense 2 özelliği işlevsel değil, üstelik incelemede uzunca bir bölüm ayırdığımız tuş hassasiyeti de kullanımı büyük ölçüde baltalayan bir eksi. Açıkçası bu değişiklik, U12 Plus'a gölge düşüren bir "inovasyon" olmuş.
HTC U12+'ın incelememiz boyunca saydığımız çok sayıda olumlu ve olumsuz özelliği var. Hepsinden bahsettik zaten. Şimdi sormamız gereken soru, U12+ alınır mı? Açıkçası bu noktada fiyatı önem kazanıyor elbette. HTC U12 Plus'ın 4000 TL – 5000 TL bandına geleceği açık. Burada tabana ne kadar yakın durursa tercih edilme olasılığı o kadar yüksek. Aksi halde, Samsung Galaxy S9 Plus ve Huawei P20 Pro, kapı gibi orada bekliyor diyebiliriz. Üstelik şimdi Xiaomi Mi 8 de geliyor.
Tabii ki bu noktada seçim her zaman olduğu gibi yine sizin.
CHIP Online Notu: %75
ARTILAR
+ Üst seviye performans
+ Etkileyici tasarım
+ 18:9 ekran
+ Suya dayanıklı
+ Silikon kılıf var
+ Kamera yetenekleri
+ BoomSound hoparlörler ve kulaklık
+ Bluetooth 5 ve aptX HD desteği
+ Parmak izi sensörü ve yüz tanıma
EKSİLER
- Kullanımı zorlaştıran hassas kenar tuşları
- Kenar sıkma özelliği işlevsel değil
- 3.5 mm ve çevirici adaptör yok
- Kablosuz şarj yok
- Stres altında hissedilir derecede ısınıyor
- 960 kare video kaydı yok
- Kamerada düşük ışıkta detay kaybı
HTC U12+ Alternatifleri
HTC U12+'a alternatif olarak Samsung Galaxy S9 Plus, Huawei P20 Pro ve Xiaomi Mi 8 tercih edilebilir.
Kimler HTC U12+ Satın Almalı?
Üst seviye amiral gemisi akıllı telefon satın almak isteyen ve HTC modellerine ilgi duyan kullanıcılar rahatlıkla U12 Plus'ı satın almayı düşünebilir.
Ercan Uğurlu
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