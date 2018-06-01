HTC U12+ İnceleme

HTC U12+ sonunda tanıtıldı ve hızlıca test merkezimize girdi. İşte detaylı HTC U12+ incelemesi!

Oynat HTC U12+ Video İnceleme HTC U12+ sonunda tanıtıldı ve hızlıca test merkezimize girdi. İşte detaylı HTC U12+ incelemesi!

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