HTC ve Moto: Eski Telefonları Yavaşlatmıyoruz!
Apple'ın telefonları yavaşlattığını kabul etmesinin ardından, HTC ve Moto'dan merak edilen sorunun cevabı geldi!
Apple'ın eski iPhone'ları bazı doğru çalışmayan bataryalar sebebiyle yazılım yamaları ile yavaşlattığını kabul etmesinin ardından, diğer firmaların da benzer bir çalışma yürütüp yürütmediğinin düşünülmesi oldukça doğaldı.
Her ne kadar şu an kesin bir karara ulaşmak için çok erken olsa da, The Verge'e göre potansiyel şüpheliler biraz daha azalmış durumda. Hem Moto, hem de HTC konu hakkında yorum yaparak, kendi telefonlarında bu tür bir çalışma yürütmediklerini açıkladılar.
HTC tarafında bir sözcü, telefonlarının CPU hızlarını yavaşlatmanın "yapmadıkları bir şey" olduğunu söylerken, Moto'nun yorumu çok daha hedefliydi: "Eski bataryaları temel alarak CPU performansını boğmuyoruz."
Apple'ın belirli iPhone modellerini yavaşlatmak için yazılım kullanmadaki gizliliği bir kenara bırakırsa, çoğu eski telefonun en yeni güncellemeleri kullanmaya devam edebilmesini sağlamak için iyi bir yöntem olduğu söylenebilir.
Özellikle Android'de işlerin nasıl yürüdüğü ile bir karşılaştırma yapıldığında Apple'ın kararının arkasındaki mantık çok daha rahat anlaşılabilmekte. Büyük güncellemeleri tüm telefonlar için sunmak uzun bir süreci kapsayabiliyor ve hatta gereken zaman bazı durumlarda bir yıla bile ulaşabiliyor. Dolayısıyla Android hayranlarını pek de memnun etmeyen bu bekleyişler, kaçınılmaz
Genel olarak bu uzun sürecin sebebinin, her üreticinin kendi donanımlarını ve yazılım katmanlarını düzenleme çalışmalarından kaynaklanıyor. Google, Project Treble ile beraber bu sürecin çok daha hızlanacağını söylüyor.
Ancak Apple'ın hızlı çözümüne bakılırsa, akıllı telefonların performans kaybetmeden güncel kalabilmeleri için beklemek tek seçeneğimiz olabilir.
Moto ve HTC'nin bu işlemi yapmıyor olmalarını duymak güzel olsa da, Samsung, Google, Huawei, LG ve Sony gibi büyük firmaların açıklamaları hâlâ gelmiş değil.
Levent Öztürk
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