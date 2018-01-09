HTC Vive ve Vive Pro için kablosuz adaptör!
HTC'nin yeni tanıttığı kablosuz adaptör, HTC Vive ve yeni Vive Pro'yu kablolarından kurtararak kablosuz bir VR deneyimi sunuyor!
Yeni HTC Vive Pro'yu henüz tanıtan HTC, HTC Vive'a yönelik yeni bir kablosuz adaptörü tanıttı. Adaptör, Las Vegas'taki CES 2018'de düzenlenen basın etkinliğinde gösterildi.
HTC'ye göre adaptör, firmanın ürettiği iki başlık için de gerçek kablousuz VR deneyimi sunacak. Yanlarından iki çubuk çıkan dikdörtgen bir şekle sahip cihaz, Intel'in WiGig teknolojisini kullanıyor. WiGig aslında kısa menzilli bir 802.11d bağlantı standardı ve 60GHz'in üzerinde çalışıyor. Standart, yakın menzilde yüksek hızlara izin veriyor.
Viveport VR
HTC'nin VR içeriği mağazası Viveport, artık yeni bir isme sahip. Viveport VR, içeriğin etkileşimli bir ön izlemesini gösteriyor ve kullanıcılara oda boyutunda deneyimler sunuyor. Yeni Viveport VR, bugünden itibaren "erken erişim" ile kullanıma açılıyor.
Firma VR video yürütücüsüne de bir güncelleme yayınladı. Yeni işlevlerle ve arayüzle yenilenen yazılım, artık Vimeo'dan da VR için optimize edilmiş içerikler sunuyor.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın