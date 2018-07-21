Huawei 100 milyonu aştı; yeni hedef 200
Huawei 100 milyon telefon dağıtımını aşarken, bu yılki hedefinin 200 milyon olduğunu söyledi!
Huawei nova 3 akıllı telefonun yayımı ile beraber Huawei CEO'su Richard Yu, Weibo'da yaptığı duyuruda firmanın küresel dağıtımının 100 milyonu aştığını duyurdu. Bu en başarı, firmanın ABD'nin İran yasağına uymadığı gerekçesi ile karşılaştığı düzenleyici incelemelere rağmen elde edilmiş durumda.
Çin'den yerel bir haber kaynağının söylediğine göre Yu'nun söylediğine göre firma, 2018'in sonuna kadar 20 milyon cihaz satmayı hedefliyor ve bu da Huawei'nin uluslararası dağıtım anlamında Apple'a yaklaşabileceği anlamına geliyor. Cupertino merkezli iPhone üreticisi, geçtiğimiz yıl 215.8 milyon ünite dağıtımı yapmıştı.
Ayrıca Apple, bu yılın ikinci yarısında tedarikçilerinden donanım parçası siparişlerini %20 azaltması ile beraber bu yıl iPhone dağıtımlarında bir azalma yaşanacak gibi gözüküyor. Huawei'nin 200 milyon dağıtım hedefi, Apple'ın Samsung'tan sonra Dünya'nın en büyük ikinci telefon üreticisi konumuna bir tehdit olabilir.
Huawei P20 ve P20 Pro'nun geçtiğimiz Mart ayındaki yayımının ve yeni nova 3 yayımının Çinli ODM'nin bu yıl telefon satışlarını arttırma hedefine yaklaşmasına ne kadar yardımcı olacağını ise zaman gösterecek.
Levent Öztürk
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