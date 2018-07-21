Huawei 100 milyonu aştı; yeni hedef 200

Huawei 100 milyon telefon dağıtımını aşarken, bu yılki hedefinin 200 milyon olduğunu söyledi!

Huawei 100 milyonu aştı; yeni hedef 200

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