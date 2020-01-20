Huawei'nin 2019'da Sattığı 5G Telefon Sayısı Belli Oldu!

5G destekli akıllı telefonlar yavaş yavaş kullanılmaya başlanırken, global çapta yeni bölgelerin daha 5G'ye kavuşmasıyla kuşkusuz bu yeni mobil ağ altyapısına sahip telefon modellerinin kullanım oranı artacak. Çinli dev Huawei, 2019 yılında çok sayıda 5G destekli akıllı telefonu piyasaya sürdü. Buna ilişkin olarak da 2019 yılı artık geride kalmışken, şirket bir rapor yayınlamış. Buna rapora göre Huawei, 2019 yılında tam 6.9 milyon 5G destekli akıllı telefon satışı gerçekleştirmiş. Bu rakam Samsung tarafında ise 6.7 milyon.
Paylaşılan rakamlara göre Huawei, 2019 yılı içinde Samsung'dan az da olsa daha fazla 5G akıllı telefon satışı gerçekleştirmiş görünüyor. Peki, Huawei'nin 5G akıllı telefonları neler?
Huawei, 2019 yılı içinde tam 8 adet 5G destekli akıllı telefonu piyasaya sürdü. Bunlar arasında Huawei Mate 30 Pro 5G, Huawei Mate 30 5G ve Porsche Design Huawei Mate 30 RS gibi amiral gemisi modeller yer alırken, öte yandan Huawei Mate 20 X 5G, Huawei nova 6 5G ve Huawei Mate X modelleri de pazarda yer aldı. Diğer 2 modeli ise kardeş şirketi Honor üzerinden satışa çıkartan Huawei, bu modelleri de 5G kategorisine Honor V30 Pro ve Honor V30 olarak dahil etti.
Huawei, 5G altyapısı için son birkaç yıl içinde milyarlarca yatırım yaptı ve baz istasyonlarından çevre ürünlerine kadar çok sayıda noktada bulunmayı başardı. Şirket şimdi ise bunun karşılığını almaya başlamış görünüyor. Zira şirket, yaptığı 6.9 milyon adetlik satışın 5G pazarının yüzde 53.9'luk payını oluşturduğunu iddia ediyor. Muhtemelen önümüzdeki yıllarda Huawei tarafında çok daha etkin tablolar göreceğiz.
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