Huawei'nin 29.999 TL'lik Katlanabilir Telefonu Mate Xs'i İnceledik!

İşte Huawei'nin katlanabilir akıllı telefonu Mate Xs incelemesi! Mate Xs ile ilk kez karşılaştık ve tüm özellikleriye değerlendirdik. İşte Mate Xs inceleme notlarımız, Mate Xs fiyatı ve özellikleri!

29 Mayıs 2020 15:00

Güncelleme: 29 Mayıs 2020 16:01

Ercan Uğurlu