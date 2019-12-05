Huawei, ABD'den Kanada'ya Taşınıyor!

ABD'e üretilen teknolojilere bağımlılığını azaltmak isteyen Huawei, araştırma-geliştirme tesislerini ABD'den Kanada'ya taşımayı planlıyor.
Çinli mobil teknoloji devi, şu an ABD'nin kara listesinde bulunduğundan Amerikan firmalarıyla birlikte çalışamıyor. Huawei, ABD'nin iddia ettiği gibi bir casusluğa karışmadığını söylese de firmanın birçok teknolojiye erişimi kısıtlanmış durumda. Huawei'nin başkanı Ren Zhengfei bir Kanada gazetesine verdiği röportajda, Silikon Vadisi'ndeki tesisleri kuzey sınırına taşıyacaklarını, üretimin bir kısmını ise Avrupa'ya taşıyacaklarını söyledi.
Teoriye göre Huawei 5G ekipmanını Çin dışında üretirse, bu donanımların uluslararası casusluk için kullanıldığı iddiaları, ağırlığını kaybedecek. ABD'de üretilen bileşenlere olan bağımlılığını azaltan Huawei'nin kendi işletim sistemini geliştirmeye yönelik çalışmaları da var.
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