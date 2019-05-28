Huawei - ABD Savaşında Şimdi De "Kargo" Krizi

Huawei'in ABD ile yaşadığı ticaret savaşında ilginç gelişmeler yaşanıyor. Şimdi de Çin'e gitmesi gereken kargo paketleri tartışma konusu oldu!

  • Doğan Kürşat Aktaş
Huawei - ABD Savaşında Şimdi De "Kargo" Krizi

Huawei'nin ABD ile kızışan mücadelesi oldukça alışılmadık bir yön aldı. Şirket, ABD'li kargo şirketi FedEx'i Vietnam'dan Çin'e gitmesi gereken iki paketini ABD'nin talebi doğrultusunda tekrar yönlendirmekle suçluyor. Yönlendirilen paketlerin her ikisi de ABD'ye gitmiş durumda.

Huawei, Reuters'a verdiği demeçte, paketlerde teknolojik veriler içeren bir doküman olmadığını ve paketlerin şirkete ait ticari belgeler bulundurduğunu açıkladı. Teknoloji devi, bununla kalmayarak izleme kayıtlarının görüntülerini dahi kamuoyuyla paylaştı.

Huawei'nin FedEx'e paketler konuda özellikle kızgın olduğu açık. Bir şirket sözcüsü, "FedEx'in sebep olduğu söz konusu durumun [Huawei'nin] güvenini baltaladığını" ve "şirketin bunun sonucunda lojistik gereksinimlerini gözden geçirmesi gerektiğini" söyledi. Şirket halihazırda konu hakkında Çin'in posta düzenleyicilerine şikayette bulundu.

Bir FedEx sözcüsü ise bu açıklamaların üzerine paketlerin "hatalı" yönlendirildiğini söyledi ve ABD hükumetinin ya da başka birinin onları başka bir yere yönlendirme talebinde bulunduğu iddiasını reddetti. Sözcüye göre FedEx, paketleri doğru kişilere teslim etmek için şirketler ile doğrudan çalışıyor.

Bu, açıklamalar Huawei'nin ABD'nin ticaret yasağı konusundaki öfkesinin arttığını gösteriyor - şirket zaten Google ve Intel de dahil olmak üzere ABD'nin en önemli firmalarının birçoğu tarafından ortaklıktan men edilmişti.

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