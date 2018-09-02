Huawei Apple'ı geçerek ikinci oldu
Bir araştırma firmasına göre daha Huawei, 2018'in ikinci çeyreğinde rakibi Apple'ı geçerek ikinci oldu!
Gartner, daha önce benzer duyurular yapan analiz firmalarına katılarak Huawei'nin 2018'in ikinci çeyreğinde Apple'ı geçerek dünyanın ikinci en büyük akıllı telefon üreticisi haline geldiğini söyledi.
Şirketin en son endeksine göre, dünya çapında akıllı telefon satışlarının yüzde 2'lik bir artışla 374 milyona yükseldi ve Samsung sevkiyatları yüzde 12, 7'lik bir düşüşle yüzde 72,3 milyona geriledi ve bu da yüzde 19,3'lük bir pazar payına sahip olması anlamına geliyor.
Analistler, düşüşü Çin üreticilerinin yoğun rekabetine, genel olarak akıllı telefonlara ve üst seviye Galaxy S9 cihazlarına olan talebin azalmasına bağlıyorlar. Şirket, Galaxy Note 9 phablet'inin kısa vadede satışlara destek sağlayacağını umuyor.
İşletim sistemi açısından Android, pazarın yüzde 88'ine sahip ve geri kalan yüzde 12'sinin neredeyse tamamını iOS güvence altına aldı.
Huawei bu düşüşten asıl faydalanan isim oldu, satışları yüzde 38,6 oranında artarak 49,9 milyona yükseltti ve payını yüzde 13,3'e çıkardı. Bu başarı, Honor markası altında piyasaya sürülenler de dahil olmak üzere, son teknoloji Huawei P20 ve orta sınıf telefonlara atfedildi.
Gartner araştırma direktörü Anshul Gupta, "Huawei, akıllı telefonlara yenilikçi özellikler kazandırmaya ve akıllı telefon portföyünü genişletmeye devam ediyor." diyor. "Kanallara yapılan yatırım, marka oluşturma ve Honor cihazlarının konumlandırılması satışlara yardımcı oldu. Huawei, Honor akıllı telefonlarını dünya çapında 70 pazara taşıyor ve bu da Huawei'nin kilit büyüme sürücüsü olarak ortaya çıkıyor. "
Apple sevkiyatları ise sadece yüzde 0,9 büyüme ile nispeten aynı durumdalar ve IPhone X, önceki modellerin yaşam döngülerinde aynı noktaya göre daha erken bir zamanda talep kaybediyor. Firmanın pazar payı yüzde 12,1 olarak gözüküyor.
Gupta: "Çin markalarının artan rekabeti ve tüketicilerin telefonlarla ilgili beklentilerinin artması, Apple'da, büyümeyi teşvik etmek için premium iPhone'larına daha fazla değer katmaya yönelik büyük baskılar getiriyor."
Levent Öztürk
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