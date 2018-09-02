Huawei Apple'ı geçerek ikinci oldu

Bir araştırma firmasına göre daha Huawei, 2018'in ikinci çeyreğinde rakibi Apple'ı geçerek ikinci oldu!

Huawei ikinci oldu!

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