Huawei, Bir Porsche'yi Telefonla "Otonom" Yaptı
Huawei, bir Porsche'yi telefon yardımıyla otonom hale getirdi; MWC 2018'de tüm dikkatleri üzerine çekti. İzleyin!
- Zeynel A. Öztürk
Bu sene medya mensuplarına ve teknoloji yöneticilerine gösterecek amiral gemisi olmayan Huawei, MWC'de farklı bir yol izledi. Çinli firmanın açılan kameralı şık laptop'u size yetmediyse, bir de "RoadReader"a bakın.
Yapay zeka alanındaki çalışmalarını sergilemek isteyen Huawei, bir Mate 10 Pro'yu kendi kendini süren bir otomobilin beyni olarak kullandı. Barcelona futbol takımının stadyumunun hemen dışında bir Porsche'yle deneme yapan firma, aslında otonom araç dünyasına girmeyi amaçlamıyor. Firmanın tek istediği, yapay zeka girişimlerini biraz olsun sergilemek. Bir yetkili, otomobil "sürebilen" bir telefonun iyi bir telefon olduğunu söylüyor.
Tanıtım sırasında araç, bir köpeği, bisikletli bir adamı, aşırı büyük bir futbol topunu atlatmayı başarıyor. Sistemin "beyni" olan Kirin 970 yongası, dakikada 2.000 resmi işleyebiliyor ve Google'ın TensorFlow'u gibi yapay zeka programlarıyla çalışabiliyor (tanıtımda kullanılan sistem de bu).
Huawei yaptığı bu başarılı tanıtımla medyada başlıklardaki yerini almayı başaracak gibi görünüyor.
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