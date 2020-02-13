Huawei'ye Bir Yeşil Işık Daha!

Almanya, ABD'nin baskılarına rağmen Huawei'nin 5G ağlarına katılmasına izin vermeyi planlıyor. Angela Merkel'in Christian Democratic Union (Hristiyan Demokrat Birliği) partisi, geçtiğimiz gün imzaladığı belge ile Huawei'ye karşı yasaklara yaklaşımda ödün vererek firmayı serbest bırakabilir. Genel olarak bakıldığında önerilen bu plan, iki hafta önce Birleşik Krallık tarafından uygulamaya alınandan çok farklı gözükmüyor.
Belgede, bir ağı ele geçirmeyi planlayan devlet etmenlerinin bunu sadece Huawei değil, herhangi bir donanım üreticisi aracılığı ile yapabileceğinin altı çiziliyor. Bu risklerin tamamen ortadan kaldırılamayacağı ancak "detaylı teknik kontroller" ile en aza indirgenebileceği söyleniyor. Bunun yanı sıra iletilen verinin güvenliğini arttırmak için şifrelemenin kullanılabileceği belirtiliyor.
Birleşik Krallık'a benzer bir şekilde, Almanya'nın üç ağ operatörü de Huawei teknolojisini kullanıyor ve firmayı direkt olarak yasaklamak, bu firmalar için büyük masraflara sebep olacakken ülke genelinde kullanıcıların 5G'ye geçişini de yavaşlatacak. Sunulan öneri, erişim, ulaşım ve çekirdek ağ arasında bir ayrım yapıyor ve bu şekilde operatörlerin, ağın hassas kısımlarında en güvenilir firmaları seçmelerine imkan tanınıyor. Birleşik Krallık'ta olduğu gibi Almanya da ağların sadece bir firmadan donanım kullanmadığından emin olmak istiyor.
Belirli firmalardan ağın hassas kısımlarına eklenebilecek donanım için ise firmaların, herhangi bir yabancı devlet etkisi ihtimalini ortadan kaldırmak için çeşitli gereksinimleri karşılamaları gerekecek. Zaten var olan 4G ağı konusunda ise operatörlerin, eğer donanım üreticisi güvenlik testini geçemezse, ağların hassas kısımlarındaki donanımı değiştirmek için 2025 yılına kadar vakitleri olacak..
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