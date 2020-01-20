Huawei, Google Haritalar İçin Alternatifini Duyurdu!

ABD'nin Çinli teknoloji devi Huawei'ye yasağının devam etmesi ile beraber akıllı telefon üreticisi, daha önce ABD firmalarından tedarik ettiği donanım ve yazılımlar da dahil olmak üzere tüm teknolojiyi yenilemek için yeni yöntemler buluyor. Bu ürünlerin belki de en dikkat çekicisi, Huawei'nin Google tarafından üretilen hiçbir şeyi telefonlarında kullanamıyor olması.
Ancak artık Çinli firma, arama devinin kilit hizmetlerinden birinin yerini alacak bir alternatif bulmuş gibi gözüküyor. Reuters tarafından bildirildiği üzere firma, Google Maps'e (Haritalar) alternatif olarak navigasyon uzmanı TomTom ile Huawei telefonlarına harita, canlı trafik bilgisi ve yazılım sağlamak için bir ortaklığa girdiğini doğruladı. TomTom Hollanda merkezli olduğu için Huawei, ABD hükümetinin Amerikalı firmalarla anlaşma yapmasını engelleyen yasaktan etkilenmiyor.
Reuters ile görüşen TomTom sözcüsü Remco Meerstra, Huawei ile anlaşmanın bir süre önce tamamlandığını ancak firmanın, belirtilmemiş sebeplerden kaynaklı olarak haberi kamuya bildirmekten kaçındığını söyledi.
Huawei'nin en yeni telefonları halen Android 10 ile çalışıyor ancak Google Play Store da dahil olmak üzere Google'ın uygulama ve hizmetlerine erişimin bulunmaması, firmanın telefonlarını daha önce beğenildiği Avrupa ve Avusturalya da dahil olmak üzere Asya dışındaki pek çok ülkede zor satılır hale getirdi.
Eğer Huawei Android'ten tamamen vazgeçmesi gerekirse, şimdiden hazır bir yedek planı bulunuyor. Harmony OS, telefonlar, TVler, akıllı saatler, dizüstü bilgisayarlar ve daha pek çok çeşitli üründe çalışmak için tasarlanmış açık kaynaklı bir işletim sistemi olarak öne çıkıyor.
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