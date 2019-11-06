Huawei'in HarmonyOS'u Hakkında Bilmeniz Gerekenler

HarmonyOS'u kullanabilmek için biraz beklemeniz gerekecek. Şu an Honor ve Huawei'nin televizyonlarında kullanılan işletim sisteminin yakın bir gelecekte Huawei Watch GT'ye geleceği söyleniyor. Yazılımın Huawei telefonlara ulaşması ise epey zaman alacak gibi görünüyor.
HarmonyOS Nasıl Çalışıyor?
Huawei'nin iddiasına göre IoT cihazlarının yükselişi ile daha verimli çalışan bir işletim sistemine ihtiyaç doğdu. Firma, "100 satır Android kodunun" yaptığını bir satırlık HarmonyOS koduyla yapabildiğini, yani çok daha derli toplu bir kod yapısına sahip olduğunu iddia ediyor.
"Cihazlar arasında tek çekirdek" anlayışını kabul eden Huawei, farklı cihazlar arasında paylaşılan bir ekosistem oluşturmayı, böylece geliştiricilerin zamandan tasarruf etmesini sağlamayı amaçlıyor. Bu sayede örneğin tek bir uygulama, otomobil ekranı, akıllı saat, fitness izleyicisi ve hoparörlörde çalışabiliyor.
Buna çok benzeyen fikirleri daha önce görmüştük. Fikrin öncülerinden olan Windows Phone'un tam anlamıyla çuvalladığını biliyoruz. Huawei ise Android uyumluluğu ile başarılı olabileceğine inanıyor.
HarmonyOS açık kaynaklı bir platform olduğundan geliştiriciler, platformun geliştirilmesine yardımcı olabiliyorlar. Bu sayede diğer firmaların da HarmonyOS'u tercih etme olasılığı bulunuyor.
HarmonyOS, Telefonlarda Android'in yerini Alacak mı?
Huawei, HarmonyOS'u ilk ortaya çıkardığında Android'i "her an telefonlara koyabileceklerini" söylemişti. Ancak firma geçtiğimiz günlerde büyük bir geri adım attı ve Android'in yanına yaklaşmanın bile çok uzun zaman alabileceğini kabul etti. Huawei'nin global medya ve iletişim başkanı Joy Tan, HarmonyOS'un Huawei telefonlarda Android'in yerini almayacağını açıkça söyledi. Dahası firma, şu anki önceliğinin Google ortaklığı ve Android olduğunu vurguluyor.
Yani Huawei'nin HarmonyOS'un henüz telefonlarda kullanılabilecek bir işletim sistemi olmaktan oldukça uzak olduğu anlaşılıyor ve firma, bu yazılımı telefonlarında kullanmak gibi bir riske girmeyi düşünmüyor.
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