Huawei Her Şeye Rağmen Karını Artırdı
Huawei, ABD'nin yaptırımlarına ve Android'le ilgili belirsizliğe rağmen 2019'un ilk yarısını etkileyici bir performansla geride bıraktı!
Huawei'nin yılın ilk yarısında ele ettiği gelirin, önceki seneye göre yüzde 23,2 artışla 58,34 milyar doları bulduğu açıklandı.
Firmanın başkanı Liang Hua, ABD ile yaşanan ciddi sorunlar hiç yokmuş gibi konuştu ve şirket için her şeyin yolunda gittiğini söyledi. Yılın ilk yarısındaki net kar marjı ise yüzde 8,7 oldu. Firmanın mobil altyapı bölümünün gelirleri 21,29 milyar dolara ulaşırken kurumsal işler, 4,59 milyar dolar seviyesinde yer aldı.
Tüketici tarafında Huawei'nin satışları, firmaya 4,59 milyar dolar gelir sağladı. Firmanın telefon sevkiyatı, Honor telefonları da dahil olmak üzere önceki yıla göre yüzde 24 arttı ve 118 milyon birime yükseldi. Firma, tablet, PC ve giyilebilir teknolojilerde de ciddi bir artış yaşadı.
Hua rakamların etkileyiciliğinden bahsederken, önlerinde bazı zorlukların da bulunduğunu, bu zorlukların büyüme hızlarını etkileyebileceğini söyledi. Buna karşın Hua, Huawei'nin zorlukları aşacağından emin. Yönetici, Huawei'nin ar-ge için bu sene 17,44 milyar dolar harcadığının ve yatırımlarına devam edeceğinin de altını çizdi.
Huawei'nin CEO'su Ren Zhengfei, gelirlerin bu yılın sonuna doğru düşebileceğini ve ABD ile yaşanan sorunların firmayı 30 milyar dolar gelirden edebileceğini, 2019 ve 2020 gelirlerinin 2018 ile aynı seviyede, yani 100 milyar dolar seviyesinde kalabileceğini söylemişti.
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