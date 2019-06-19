Huawei, Honor 20 Hakkındaki İddiayı Reddetti
Huawei, Honor 20 serisinin piyasadan geri çekileceğine ilişkin iddialar hakkında ilk kez açıklama yaptı!
- Ercan Uğurlu
Huawei'nin yan kuruluşu olan Honor markasının yeni telefon modeli Honor 20 Pro da dahil olmak üzere yeni modeller yakında ülkemizde de satışa çıkacak. Ancak son zamanlarda ABD'nin zor zamanlar yaşattığı Huawei markasının satış oranlarında önemli düşüş beklemesi, akıllara Honor 20 modellerinin de tehlikede olup olmadığını getirmiş durumda.
Hatta Huawei'nin, Honor 20 modellerini, satışa başlamasının üzerinden çok geçmeden geri çekeceğine yönelik iddialar da farklı kaynaklardan ortaya çıkmakta gecikmedi. Yetkililerden konuyla ilgili açıklama gelmekte gecikmedi.
Gelen açıklamaya göre Honor 20 serisi küresel pazarda geri çekilmeyecek, hatta bunun yerine firma telefonları daha agresif bir şekilde teşvik edecek. Elbette bunun nasıl olup olmayacağını zaman gösterecek.
İşler Honor için nasıl yürür kestirmesi güç, ancak Huawei'nin telefon satışlarında uluslararası akıllı telefon pazarında yüzde 40 ila yüzde 60 arasında düşüş bekleniyor.
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