Huawei İçin Büyük Yasak Kapıda
Huawei, ABD'ye yayılma çabalarında çok büyük bir engelle karşı karşıya: Büyük yasak geliyor!
Huawei'in güvenlik endişeleri sebebiyle AT&T ile üst seviye telefonları ABD'de satmak için yaptığı anlaşmayı kaybetmesinin günler ardından, Çinli teknoloji firması ABD'ye genişleme planlarında yeni bir problemle karşı karşıya. ABD kongresinin sunduğu yeni kanun tasarısı, hükumet ajanslarının Huawei ve bir diğer Çinli firma ZTE ile çalışmalarını yasaklamayı öneriyor. Tasarıda, bazı istihbarat raporlarından alıntı yapılarak bu telekomünikasyon firmalarının "ülkede istihbarat sorunlarına yol açabileceği" belirtiliyor.
Tasarıda referans gösterilen 2011 yılından bir raporda Çin hükumetinin Huawei ve diğer Çinli firmaları etkilediği belirtilmekteydi ve 2013 yılında CIA ve NSA tarafından yapılan bir açıklamada telekom firmasının hassas bilgileri Çin hükumeti ile paylaştığı söylenmekteydi.
2015 yılındaki bir FBI raporu da, Çin hükumetinin Huawei teknolojisi aracılığı ile ABD işletme iletişimlerine erişebileceği endişesinin bulunduğunu söylerken, 2017 yılında da ZTE Corporation'ın ABD merkezli cihazları İran'a yasadışı bir şekilde taşıdığını ve uluslararası kanunları ihlal ettiğini kabul ettiği belirtiliyordu. Bütün bu raporlar ve diğer sebeplerden kaynaklı kanun tasarısı, bu iki firmanın ürünlerinin "herhangi bir önemli sistem parçası veya sistem için önemli teknolojilerde" kullanımını yasaklamayı hedefliyor.
TechCrunch tarafından belirtildiği üzere kanunun halen komite tarafından onaylanması ve oylanması gerekiyor. Eğer bu aşamadan geçebilirse önce Senato'ya, sonra da kanuna dönüşebilmesi için Başkan Trump'a sunulacak.
Levent Öztürk
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