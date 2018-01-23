Huawei İçin Büyük Yasak Kapıda

Huawei, ABD'ye yayılma çabalarında çok büyük bir engelle karşı karşıya: Büyük yasak geliyor!

Huawei için büyük yasak kapıda

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