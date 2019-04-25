Huawei İçin Gelen Son Raporlar Dikkat Çekici
ABD'deki suçlamalar ve büyük çaplı kısıtlamalara rağmen, Huawei'in işleri hiç de fena gitmiyor!
- Ercan Uğurlu
Huawei, tüm dünyada popülerliğini ve dolayısı ile gelirini arttırmayı sürdürüyor. Üç aylık sonuçlarını açıklayan Huawei, bir kez daha büyümesini sürdürdüğünü gösterdi. Son dönemde özellikle ABD ile arası açık olan Çinli teknoloji devi, buna rağmen pastadaki payını arttırmaya devam etmesi de dikkat çekiyor.
Yayınlanan raporlara göre Huawei'nin ilk çeyrek geliri yıllık bazda yüzde 39 artmış durumda. 179.7 milyar Çin Yuanı, yani yaklaşık 26.76 milyar ABD Doları gelir elde eden Huawei, bu gelirinin önemli bir miktarını da elbette akıllı telefon sevkiyatından elde ediyor. ABD'de halen cihaz satamamasına rağmen, ilk çeyrekte 59 milyon akıllı telefon satışı yapan Huawei, sektördeki hızlı büyümesini sürdürüyor.
Öyle ki Huawei'nin akıllı telefon sevkiyatı 2018 yılı içinde yüzde 33.6 oranında artmış durumda. Buna karşın Samsung'un sevkiyatında yüzde 8, Apple'ın akıllı telefon sevkiyatı ise yüzde 3.2 oranında düşmüş durumda.
Elbette Çinli üreticinin tek gelir kaynağını akıllı telefonlar oluşturmuyor. Bunun dışında B2B alanında da faaliyet gösteren Huawei, PC, giyilebilir cihazlar ve akıllı ev ürünleriyle de tüketicilerin karşısına çıkıyor. Kuşkusuz 5G konusunda da Huawei önemli bir teknoloji devi.
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