Huawei İçin İşler Kötüye Gidiyor: Çinli Deve Son Darbe Samsung'dan Geldi

Samsung, en önemli bellek yongası müşterilerinden olan Huawei'ye artık yonga sağlamayacak!

Samsung, Huawei'ye Yonga Satmayı Durduruyor

Kore medyasına göre Samsung, yarıiletken çözümlerini Çin merkezli teknoloji firması Huawei'ye sağlamayı durdurma kararını kesinleştirdi. İddiaya göre Samsung ve HK Hynix, önümüzdeki salı gününden (15 Eylül) itibaren Huawei ile yarıiletken ticaretini durduracak.

Bu gelişme sonrasında Huawei'nin DRAM ve NAND flaş yongaları tedarik etmek için başvurabileceği seçeneklerin sayısı çok azalacak. Samsung'un bu adımı atmasının nedeni, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından geçen ay uygulanan ek yaptırımlar. İlk yaptırımlar bellek yongası üreticilerini ilgilendirmese de, federal hükümetin yeni kurallarına göre ABD'ye ait teknolojileri kullanan yarıiletken şirketlerinin Huawei ile çalışmadan önce Washington'dan bir onay alması gerekiyor.

Huawei, bellek yongalarında Samsung'un en büyük müşterilerinden biri olduğundan yaşananlar Samsung için ciddi bir kayıp. Ancak Huawei, aynı zamanda Samsung'un büyük bir rakibi olduğundan durumun bir miktar dengelendiği söylenebilir. Seçenekleri neredeyse yok olan Huawei'nin bu durumda nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

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Huawei İçin İşler Kötüye Gidiyor: Çinli Deve Son Darbe Samsung'dan Geldi

 

 