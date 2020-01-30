Huawei İçin "Kısıtlı İzin" Çıktı!

ABD'nin tüm baskılarına rağmen, bu önemli Avrupa ülkesinden, Huawei'e kısıtlı da olsa izin çıktı!

Huawei İçin "Kısıtlı İzin" Çıktı!

Birleşik Krallık hükümeti, telekom firmalarının 5G ağlarında Huawei donanımını kullanmaya devam edebileceklerini ancak kısıtlama uygulanacağını duyurdu. Hükümet, direkler de dahil olmak üzere bir ağın sadece %35'inin Huawei tarafından tedarik edilebileceğini söyledi. Dahası, Huawei donanımının askeri üs yakınlarında veya nükleer alanlarda kullanılmasına izin verilmeyecek.

Huawei'nin BK yöneticisi Victor Zhang, hükümetin bu kararından memnun olduklarını ve bu karar ile BK için dünya lideri teknolojinin kapıları açılırken rekabetçi bir piyasanın da garantilendiğini söyledi.

Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı'nın (DCMS) söylediğine göre şu anda tedarik zincirini çeşitlendirmek için "hırslı bir strateji" belirleniyor. Bu plan ile beraber hükümet, henüz BK'de çalışmayan satıcıları çekmeyi ümit ederken, giriş için sınırları aşağı çeken ve firmalar arası çalışmayı kolaylaştıran açık standartların kullanımını da teşvik etmeyi planlıyor.

DCMS, bu kararın BK'nin 5G ağlarında güvenliği ve dayanıklılığı ciddi bir şekilde arttıracağını söyledi. İncelemenin tamamlanması ile beraber Ulusal Siber Güvenlik Merkezi de BK telekomları için yeni gereksinimlere uyma tavsiyesinde bulundu.

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