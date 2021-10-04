HUAWEI'den İnovasyon Laboratuvarı'nda Sektör Ortaklarıyla İş Birliği

Fikirlerin ve programların tartışılıp geliştirilebileceği bir kuluçka merkezi olarak Helsinki merkezli laboratuvarı kuran HUAWEI, teknoloji için bir temel oluşturmayı, gelişmiş endüstri standartlarını şekillendirmeyi, günümüz ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetler geliştirmeyi hedefliyor. Laboratuvar ayrıca müşteri deneyimini ve sadakatini artıran yenilikçi teknoloji çözümleri aracılığıyla finansal hizmetler sektörünü kolaylaştırmaya ve desteklemeye odaklanacak. Genel hedef, sağlıklı ve erişilebilir bir finansal yaşamı teşvik etmek için her kişiye, eve ve kuruluşa güvenli, dijital finansal hizmetler ve ödeme süreçlerinde iyileştirmeler getirmek olacak.
Helsinki Üniversitesi ve Aalto Siber Güvenlik Enstitüsü'nün destekçisi olan HUAWEI, Dijital Finans ve Güvenlik İnovasyon Laboratuvarı'nı 15 laboratuvar katılımcısı ile birlikte açarken, Aalto Üniversitesi ile yakın bir şekilde çalışarak Avrupa çağındaki bankaları, FinTech'leri ve endüstri derneklerini de dahil etti. Avusturya'dan Raiffeisen Digital, Polonya'da lider bir mobil ödeme sistemi olan BLIK ve Norveç'ten bir açık bankacılık hizmetleri öncüsü olan Neonomics dahil olmak üzere birçok finansal hizmet markası lansman etkinliğinde bir araya gelerek, bu alanda karşılaştıkları zorluklara benzersiz bir bakış açısı sundu.
Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Orta Doğu Avrupa, İskandinav ve Kanada Bölgesi Başkanı Derek Yu yaptığı açıklamada, "Huawei'nin son birkaç yıldaki hedefi, tüketiciler için kusursuz bir yapay zeka yaşam deneyimi sunmaktı. Dijital Finans ve Güvenlik İnovasyon Laboratuvarı'nın (Fin²Sec) açılması, günümüzün tüketici ihtiyaçlarına çözümler sunan yeni fikirleri kolaylaştırma taahhüdümüzü pekiştiriyor. Geleceğin teknolojisi ve hizmetleri için açtığımız kapılar için çok heyecanlıyız ve Fin²Sec'in bu sektörde inovasyonda bir sıçrama sağlayacağına inanıyoruz" dedi.
Kişisel finans alanındaki yaygın zorluklara teknik çözümler geliştirme girişimi olan Fin²Sec'in hayata geçmesi ile banka ve finans uygulamalarında sistemler daha güvenilir olacak. Türkiye'deki neredeyse tüm bankacılık uygulamalarının, olabilecek en yüksek güvenlik koşullarında, HUAWEI altyapısı ile kullanıcılara sunulması, tüm dünyaya örnek oluşturacak bir başarı olarak sayılıyor.
Açılış töreni
Laboratuvar 28 Eylül'de Finlandiya'nın Helsinki kentinde düzenlene bir törenle açıldı. Tüm gün süren etkinlik boyunca HUAWEI ve katılımcı paydaşlar, finans sektörünün en acil güvenlik ve gizlilik zorluklarından bazılarının ana hatlarını ve dijital bankacılık, ödemeler ile açık bankacılık alanındaki en son sektör trendlerini paylaştı. Bankacılık ve finans katılımcıları, Fin²Sec Laboratuvarı'nın katılımcılarıyla ortak iş birliği yoluyla ele almaya çalışacağı temel tüketici sorunlarının bulunduğu alanları da vurguladı.
Lansman etkinliğinde konuşmacılar tarafından ödemelerin zorluklarına da değinildi ve geçen yıl Euro Banking Association (EBA) ve McKinsey tarafından yürütülen araştırma vurgulandı. Bulgular, özellikle teknoloji, organizasyonel çeviklik ve para kazanma modellerinde bankacılık ödemeleri işini büyütmek için gereken yetenek ve uygulamalardaki boşlukları belirledi.
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