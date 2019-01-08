Huawei iPhone Kullanan Çalışanını Affetmedi
Huawei, yeni yıl mesajı ile ilgili skandala sebep olan çalışanını cezasız bırakmadı
Geride bıraktığımız yılbaşı gecesi, Huawei de birçok teknoloji firması gibi takipçilerine mutlu bir yeni yıl dileği içeren bir mesaj paylaştı. Ancak bazı kullanıcılar bu gönderinin bir iPhone üzerinden gönderildiğini fark etmekte geç kalmadılar ve Huawei'nin de bu durumu fark edip Twitter'dan kaldırması bile bu durumun sosyal medya üzerinden yayılmasına engel olamadı.
Durumun sebebi ise geçtiğimiz gün açıklığa kavuştu. Hatanın sebebi, Huawei'nin Twitter sayfasını yönetmekle görevli olan sosyal medya şirketi Sapient'in bilgisayarlarındaki VPN servislerinde yaşanan problemden kaynaklıydı. Sosyal medya danışmanlık şirketi, gönderinin tam olarak gece yarısı yapılması için bir iPhone kullanmak zorunda kaldı.
Bu tür hatalar aslında oldukça yaygın. Microsoft'ta çalışan Joe Belfiore da iPhone üzerinden attığı tweet ile 2016'da gündeme gelmişti.
Görünüşe göre Huawei'nin de canı bu hatadan dolayı oldukça sıkkın. Reuters'ın ulaştığı şirket içi dokümanlara göre bu hatayı yapan iki çalışan bunun için cezalandırıldı.
İki çalışanın da maaşı daha düşük bir seviyeye indirildi, bu da iki çalışanın artık 5000 Yuan, yani 728 dolar daha az maaş alacağı anlamına geliyor. Ek olarak çalışanlardan biri Huawei'nin dijital pazarlama direktörlüğünü yapıyor ve bu çalışan ise kendi çalışma alanında yapılan bu hataya göz yumduğu için 12 ay boyunca terfi alamayacak.
Bu konuda Huawei'nin imajının sarsıldığı bariz olsa da bu cezaların biraz acımasız olduğu söylenilebilir. Firma, bu konu hakkında sorulara yanıt vermedi.
Doğan Kürşat Aktaş
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