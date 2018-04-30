Huawei İşletim Sistemi Geliştiriyor
Huawei, Android gibi aşılması zor bir rakibe rağmen telefonlar, tabletler ve hatta bilgisayarlar için bir işletim sistemi geliştiriyor!
Mobil işletim sistemi denildiğinde akla sadece iki büyük seçenek geliyor: iOS ve Android. Son on yıl içerisinde bazı firmalar kendi eşsiz işletim sistemlerini geliştirmeye çalıştı ancak bunlar ya gereken ilgiyi görmedi, ya da tamamen başarısız oldu. Microsoft ve BlackBerry'nin bile Android'e teslim olduğunu düşünürsek, Huawei'nin kendi akıllı telefon işletim sistemini geliştirdiğini duymak şaşırttı.
ZTE'nin Amerikalı markalardan parça satın alması yasaklandığından beri birçok şey gerçekleşti. ZTE şu an Birleşik Krallık tarafından 'ulusal güvenlik tehlikesi' olarak görülüyor ve Android lisansını kaybetme ihtimaliyle yüzleşiyor. ABD ve Çin arasındaki bağlantılar gerginleşirken, diğer birçok marka da olumsuz odak altında kaldı. Adalet Bakanlığına göre Huawei'de İran'da ABD yaptırımlarını çiğnedi, yani Huawei de ZTE'ye benzer bir duruma düşebilir.
Söylentiye göre işletim sistemi, Amerikan hükümeti markayı 2012'de soruşturmaya aldığından beri geliştiriliyor. İşin ilginç kısmı bu işletim sistemi sadece telefonlar için değil, tablet ve bilgisayarlar için de gelecek. İşletim sisteminin gelişimi Huawei'nin kurucu ve yöneticisi olan Ren Zhengfei tarafından bizzat başlatıldı. Şimdilik yeni yazılım ile ilgili hiçbir bilgi gün yüzü görebilmiş değil.
ZTE'den farklı olarak Huawei zaten işlemci bakımından Qualcomm'a bağımlı değil. Bu yüzden işletim sistemini de kendi geliştirmeyi başarırsa Huawei bu durumu ZTE'den çok daha iyi bir şekilde atlatabilir. Şirket şimdilik Android kullanmaya devam ediyor ve soruşturmanın nasıl bir rota seyredeceği bilinmiyor.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu YorumlarıToplam 1 Yorum Giriş Yapın
Ve Huawei böyle bir hamlede bulunmadığını, telefonda Android'e sadık kalacağını açıkladı...