Huawei, Kilit Ekranı İçin Özür Diledi
Huawei, bazı kullanıcıların kilit ekranında yaşanan ve büyük tepki çeken olay sonrasında, ilk kez resmi olarak özür diledi!
Huawei'nin Avrupa ülkelerinde telefonlarının kilit ekranında reklam gösterilmeye başlandığını geçen hafta sizlerle paylaşmıştık. Firma ilk açıklamasında reklamların Huawei tarafından gösterilmediğini iddia etmiş, ayarları gözden geçirmeyi önermişti.
Ancak Neowin ile konuşan Huawei yetkilileri, reklamların Magazine işlevi tarafından gösterildiğini kabul etti. Firma, yeni açıklamasında sorumluluğu üstlendi ve durumdan etkilenen telefonlardan reklamları kaldıracağını söyledi.
"Sevgili kullanıcılar,
Samimi yorumlarınız için teşekkür eder, deneyiminizden kaynaklanan rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Kilit ekranı arayüzlerinde görünmemeleri gerektiğinden, bu kilit ekranı görüntülerini sunucularımızdan kaldırdığımızı bildirmek istiyoruz. Telefonunuza zaten indirilmiş olan görüntüleri aşağıdaki şekilde silebilirsiniz:
1) Görüntü ekranda göründüğünde, ekranın alt kenarından yukarı kaydırın ve işlem araç çubuğu belirecek;
2) "Sil" düğmesine tıklayın ve açılan onay kutusundaki "Kaldır" düğmesine tıklayın.
Hizmetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz ve size mükemmel bir kullanıcı deneyimi sunacağız."
Açıklama, sorunun neden yaşandığından bahsetmediği gibi görüntülenen reklam için "resim" demekle yetindi. Huawei'nin Digital Trends'e yaptığı bir açıklamaya göre geliştirici takımı, Magazine kilit açma işlevinde reklam göstermeyi şirket içerisinde test ediyordu ve resimler, son kullanıcıya yanlışlıkla gönderildi.
ABD'nin dışında kalmak Huawei için muhtemelen milyarlarca dolar gelir kaybına yol açacak. Bu tür aksiliklerin Huawei'nin kullanıcı gözündeki imajını daha da zedeleyeceği ve bu tür sıkıntılardan birkaçını daha firmanın kaldıramayacağı açık.
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