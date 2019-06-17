Huawei, Kilit Ekranını "Düzeltti"

Huawei, telefonlarının kilit ekranı için uyguladığı ve büyük tepki çeken kararı konusunda geri adım attı!

  • Ercan Uğurlu
Huawei, Reklamları Kaldırdı

Huawei'nin adı son zamanlarda sürekli tartışmaların odağında kalıyor. Google ve diğer iş ortakları ile ilgili amborgolarla mücadele eden Huawei, kısa bir süre önce yeni bir tartışma yaratacak bir olaya imza atmıştı. Telefonlarının kilit ekranına gizlice reklam yerleştiren Huawei, çok geçmeden kullanıcılar tarafından yükselen şikayetler neticesinde bu reklamları kaldırdı.

Huawei tarafından yapılan açıklamaya göre, telefonların kilit ekranlarına yerleşen reklamların sunucularından kaldırıldığı, ancak telefonlara indirilmiş olan görüntüler için kullanıcıların manüel olarak müdahale etmesi gerektiklerini belirtiliyor.

Nasıl silebilirsiniz?

Kilit ekranındaki reklamı kaldırmanın yolu, duvar kağıdını silmekten geçiyor. Bunun için kilit ekranındayken ekranı alttan yukarıya doğru sürükleyip, ardından da reklamlı imajları galeriden bularak silebilirsiniz.   

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