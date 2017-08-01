Huawei, Mate 10 ile iPhone 8'e Meydan Okuyacak!
Huawei CEO'su tarafından yapılan açıklamaya göre Huawei Mate 10, yeni iPhone'lardan daha güçlü olacak....
Huawei Mate 10'un bu yılın sonundan önce sunulması bekleniyor ve firmanın CEO'su, artık bu telefondan beklentilerimizin neler olması gerektiği konusunda bazı ipuçları vermekten çekinmiyor.
Bloomberg ile konuşan Huawei CEO'su Richard Yu, Mate 10 ismini doğruladı ve telefonun Eylül ayında sunulacak olan yeni iPhone'dan daha güçlü olacağını söyledi. Yu'nun söylediğine göre Mate 10, tam ekran ile daha uzun batarya ömrüne, daha hızlı şarja, daha iyi fotoğraf yeteneğine ve Apple ile rekabet etmeye yarayacak pek çok özelliğe sahip olacak.
Yu'nun yorumları iddialı gözükse de, kağıt üzerinde bakıldığında pek çok Android telefonun Apple'ın üst seviye iPhone'lardan - donanım olarak - daha güçlü oldukları unutulmamalı. Cupertinolu firma telefonlarında genel olarak daha az çip çekirdeği ve daha az RAM kullanıyor ve Android telefonlar, genel olarak kendilerini birbirleri ile bir tür özellik savaşı içerisinde buluyor.
Örneğin şu anda Apple'ın sunduğu en üst seviye telefon olan iPhone 7 Plus, 2.34 quad-core (dört çekirdekli) A10 çipe ve 3GB RAM'e sahip.
Buna karşılık Moto Z2 Force, Sony Xperia XZ Premium, HTC U11 ve OnePlus 5'in her biri octa-core (sekiz çekirdekli) çipsetlerine ve en az 4GB RAM'e sahip.
Bu yüzden de Huawei'nin Mate 10 içerisinde güçlü bir işlemci ve bol miktarda RAM koymak istemesi rahatlıkla anlaşılabiliyor. Ayrıca kullanılacak olan çipin ve RAM miktarının da Apple'ın iPhone 8, iPhone 7S veya iPhone 7S Plus üzerinde kullanacağından daha güçlü ve daha fazla olacağına da kesin gözüyle bakılabilir.
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın