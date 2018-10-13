Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro Fiyatları Üzdü

En güçlü Huawei'ler olacak olan Mate 20 ve Mate 20 Pro, görünüşe bakılırsa fiyatlarıyla da cep yakacak!

Huawei Mate 20 ve Mate 20 Pro Fiyatları Üzdü

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