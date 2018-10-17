Huawei Mate 20 vs. Huawei Mate 20 Pro

Huawei'in yeni tanıttığı amiral gemisi telefonları Mate 20 ile Mate 20 Pro'yu karşılaştırdık. Hangisi, ne kadar iyi?

Huawei Mate 20 vs. Huawei Mate 20 Pro

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Oyuncular buraya!

Haydi, Güney Kore'ye gidiyoruz!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Palm'ın Mini Akıllı Telefonu Duyuruldu
Fortnite'ın Son Kurbanı İki YouTuber Oldu
Star Trek Serisinin Yıldızından Üzücü Açıklama!
Mate 20 Pro ve Galaxy Note 9'u Karşılaştırdık!
Hackların Hedefi Çindeki Apple Kullanıcılarıydı

İlginizi çekebilir