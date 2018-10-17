Huawei Mate 20 vs. Huawei Mate 20 Pro
Huawei'in yeni tanıttığı amiral gemisi telefonları Mate 20 ile Mate 20 Pro'yu karşılaştırdık. Hangisi, ne kadar iyi?
Bu sene çok fazla amiral gemisiyle tanışmadık ancak senenin son aylarının sürprizlerle dolu olduğunu söyleyebiliriz. Henüz tanıtılan Huawei Mate 20 ve Huawei Mate 20 Pro'nun ikisi de müthiş özelliklerle ve üst düzey tasarımlarla geliyorlar.
Bununla birlikte telefonlar arasında ilk bakışta görünmeyen bazı farklar da var.
Tasarım
Huawei Mate 20'de düz, neredeyse çerçevesi olmayan, üst tarafta çok küçük bir çentiğe yer veren bir ekran görüyoruz. Mate 20 Pro'nun ekranı ise kavisli ve alt tarafındaki çerçeve kısmı daha büyük. Pro modelinin çentiği de oldukça geniş.
Mate 20'nin parmak izi tarayıcısı kameranın altında bulunurken Mate 20 Pro'un parmak sensörü, ekranın altına yerleştirilmiş.
Boyutları karşılaştırdığımızda ise Mate 20 Pro'nun biraz daha kısa, biraz daha geniş, kalın ve biraz daha ağır olduğunu görüyoruz.
Ekran
Mate 20 6,53 inç RGBW ekran ve 1080x2244 çözünürlük sunuyor. Mate 20 Pro'da ise 6,49 inç'lik kavisli 1440x3120 OLED ekran kullanılmış. Yani Mate 20 Pro'nun ekranı, sürpriz biçimde biraz daha küçük.
İşletim Sistemi ve Güç
Bu alanda çok küçük farklar var. İki cihaz da sekiz çekirdekli Kirin 980 işlemciyle geliyor. Gerçek fark, RAM miktarında. Huawei Mate 20'de 6GB RAM bulunurken Mate 20, 6GB ve 4GB'lık modellerle karşımıza çıkıyor.
İki telefon da 128GB depolama alanıyla geliyor ve Huawei'ye özel olan nano bellek kartıyla 256GB genişletilebiliyor.
İki cihaz da Android 9 Pie ve Huawei EMUI 9 arayüzüyle geliyor.
Kamera ve Pil
İki telefon da üçer arka kamerayla geliyor ancak kameraların özellikleri aynı değil. Mate 20'de 16MP f/2.2 ultra geniş açılı lens, 12MP f/1.8 geniş açılı lens ve bir 8MP f/2.4 telefoto lens bulunuyor. Sonuncu lens optik görsel sabitleme ve 2x optik yakınlaştırmayı destekliyor.
Huawei Mate 20 Pro 20MP f/2,2 ultra geniş açılı lens, 40MP f/1,8 geniş açılı lens ve OIS, 3x optik yakınlaştırma destekli 8MP f/2,4 telefoto lens ile geliyor. Yani Mate 20 Pro'nun lenslerinden ikisinin megapiksel sayısı daha yüksek ve üçüncü lens, daha çok yakınlaştırabiliyor.
Kağıt üzerinde Mate 20'nin kamerası biraz daha iyi görünse de, hangi kameranın daha iyi olduğunu elbette testler gösterecek.
Ön yüzde iki telefonda da 24MP f/2,0 kamera bulunuyor, yani bu alanda herhangi bir fark yok gibi görünüyor.
Pile gelirsek, Huawei Mate 20'nin 4.000mAh, Huawei Mate 20 Pro'nun ise 4.200mAh pille geldiğini görüyoruz. Yani Mate 20 Pro'nun ekranı daha küçük olsa da, pili daha büyük. Buradan Pro'nun pil ömrünün daha uzun olacağını çıkarabiliriz, ancak burada da son sözü detaylı testlerimiz söyleyecek. Ancak iki pilin de güçlü olması güzel.
Mate 20 Pro, 40W Huawei SuperCharge'ı desteklediğinden daha hızlı şarj olması ad beklenebilir. Huawei Mate 20 ise sadece 22,5W şarjı destekliyor. Mate 20 Pro 30 dakikada yüzde 70 şarja ulaşabiliyor. Mate 20 aynı sürede muhtemelen yüzde 40-50'ye ulaşacaktır.
Zeynel A. Öztürk
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