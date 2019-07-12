Huawei Mate 20 X 5G Geliyor!
Huawei'nin 5G'li akıllı telefonu Mate 20 X 5G bu ay satışa çıkıyor. Peki, Mate 20 X 5G'nin özellikleri neler?
- Ercan Uğurlu
Huawei, bir süredir ABD hükümetinin karşısına çıkarttığı birtakım sorunlarla uğraşıyor, ancak şirket hala yeni telefonlar çıkartmak için de çalışmalarını sürdürüyor. Bunlardan biri de yakında karşımıza çıkacak olan Mate 20 X 5G olacak.
Mate 20 X 5G, 5G desteği göstermesiyle Huawei için özel bir model olacak gibi görünüyor. Zira herkes şirketin ilk 5G telefonu olarak Mate X'i beklerken, bu katlanabilir telefonun piyasaya çıkması gecikince, ilk 5G'li telefon olma şansı Mate 20 X 5G'ye geçmiş gibi görünüyor. Mate 20 X 5G bu ay içinde satışa sunulacak.
Peki, Mate 20 X 5G'nin özellikleri neler?
Mate 20 X 5G'nin ekranı 7.2 inç boyutunda olacak. OLED paneliyle 1080x2244 piksel çözünürlük sunacak olan ekran, HDR10 desteği gösterecek. Mate 20 X 5G, Kirin 980 işlemciden güç sağlayacak ve 8 GB RAM içerecek. Telefonun depolama alanı da 256 GB kapasitesinde olacak.
Yine çoklu kameralı telefonlardan biri olacak olan Mate 20 X 5G, arka yüzde 40 MP, 8 MP ve 20 MP ölçülerinde 3 kameraya yer verecek. Telefonun tek ön kamerası da 24 MP çözünürlüğünde olacak.
Muhtemel fiyatı olarak 1000 Euro civarı gösterilen Mate 20 X 5G'nin farklı pazarlar için satış tarihleri belli oldu. 26 Temmuz itibariyle Çin'de satışa sunulması bekleniyor. Telefonun Türkiye'ye ne zaman geleceği konusunda ise henüz bir bilgi yok.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın