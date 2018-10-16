Huawei Mate 20X Tanıtıldı
Huawei'in 7 inç'ten büyük ekran ve 5.000mAh'lık dev bir bataryayla donattığı Mate 20X'i resmi olarak tanıtıldı!
Huawei, bugün düzenlediği etkinlikte Mate 20 ve Mate 20 Pro ile birlikte bir de sıra dışı telefon tanıttı. Mate 20X, pek çok özelliği ile Mate 20'yi andırsa da, oldukça "büyük" farkları da yok değil.
Öncelikle Full HD+ çözünürlük sunan OLED ekrandan bahsetmek gerekiyor. Ekranın boyutu tam olarak 7.12 inç. Ekranın bu kadar büyük olması, doğal olarak daha fazla pil gücü gerektiriyor ve Huawei, telefona 5.000mAh kapasiteli dev bir batarya eklemeyi ihmal etmemiş.
Telefonun kalbinde Huawei'in kendi işlemcisi Kirin 980 bulunuyor. Bu işlemci, 6GB RAM ile destekleniyor. 3 adet arka kameraya sahip olan Mate 20X'in kameraları 40, 20 ve 8 megapiksel çözünürlük sunuyor.
Bir tableti andıran telefon, Huawei'in M Pen kalemini de destekliyor.
Telefon, 128GB'lık depolama alanı ile birlikte, 29 Ekim'den itibaren 899 dolarlık fiyat etiketiyle raflarda olacak.
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