Huawei Mate 20X'in Soğutucusu Nasıl Çalışıyor
Huawei Mate 20X'in grafenli ve buhar odalı ilginç soğutma sistemi nasıl çalışıyor olabilir?
Yeni tanıtılan Huawei Mate 20X, yoğun işlemlerde üzerinde oluşan ısıyı "grafen film" yoluyla dağıtacak. Peki bu tam olarak ne anlama geliyor, grafen film nasıl çalışıyor?
Firmaya göre Mate 20X'teki soğutma sistemi, "grafen film ve buhar odası" birleşiminden faydalanarak "muhteşem bir soğutma performansı" sunuyor. Cihaz bu sayede uzun süre tam hızda çalışabiliyor ve "en akıcı, en tatmin edici oyun deneyimini" sunuyor.
Karbon atomlarının tek katmanda bal peteği şeklinde dizilmesinden oluşan ince, güçlü ve iletken bir madde olan Grafen, bir "süper madde" olarak anılıyor ve ciddi bir potansiyelinin bulunduğu söyleniyor. Grafen bakıra göre çok daha iletken olduğu için ısıyı daha iyi dağıtabiliyor. Huawei'nin grafeni buhar odasıyla kullanması da ilginç. Buhar odası genellikle laptop'larda ağır ısı borularının yerine kullanılıyor. Bu düz ve kapalı bileşenlerin içinde bir miktar sıvı bulunuyor. Sıvı ısındığında buharlaşıyor ve odanın yüzeylerinde yoğunlaşıyor. Ardından yoğunlaşan sıvı, kılcal kuvvetler tarafından havuza geri döndürülüyor.
Grafen, buhar odasıyla birkaç şekilde çalışabilir. Grafen geçirgenliği sayesinde iyi bir "fitil" görevini üstlenebiliyor ve ısıyı buhar odasına iletebiliyor. Fitillerde çoğunlukla bakır kullanılıyor ancak grafen bu alanda çok daha başarılı olabilir. Alternatif olarak grafen, ısıyı odanın dışına atmakta da kullanılabilir, böylece buhar daha çabuk yoğunlaşacaktır.
Huawei'nin kullandığı yöntem hangisi olursa olsun, gelecekte tablet ve laptop'larda da kullanılabilir ve daha küçük tasarımların yolunu açabilir.
Zeynel A. Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın