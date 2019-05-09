Huawei Mate 30 Pro, Çok İyi Bir Ekranla Gelebilir
Çıkışına daha aylar olan Huawei Mate 30 Pro'dan ilginç ve bir o kadar da etkileyici, yeni bir sızıntı var!
Huawei Mate 30 Pro'nun tanıtılması için daha birkaç ay var. Şu ana kadar telefon hakkında çok fazla şey öğrenmedik ancak bir sızıntı, önemli diyebileceğimiz bilgileri bizlerle paylaşıyor.
Slashleaks'in bir yazarının tweet'iyle gelen sızıntı eğer doğruysa Huawei Mate 30, 6,7 inç QHD+ ekranla gelecek. Galaxy S10 Plus'ta da aynı ekran teknolojisi kullanılıyor ancak ekranın boyutu yalnızca 6,4 inç. 4.200mAh pille geleceği belirtilen telefon, 55W SuperCharge şarj teknolojisi yardımıyla hızla şarj olabilecek.
first specs for Mate 30 pro are rumored— Teme (??) (@RODENT950) May 3, 2019
6,7" QHD+ oled screen by BOE
4200mAh battery with 55w SC
All edge curved design (similar than original Honor Magic)
Quad camera setup similar than P30 with similar rounded square than Mate20
Kirin 985 with build in 5G modem.#HuaweiMate30 pic.twitter.com/ITCJfP6F1n
Sızıntıdaki dikkat çeken bir başka ayrıntı, Mate 30 Pro'nun arkasında dört kameranın bulunması. Ancak Mate 30 Pro'nun daha önce beş arka kamerayla geleceğini duymuştuk. Bu nedenle bu bilgiye bir miktar şüpheyle bakmakta fayda var.
Sızıntı, Huawei Mate 30 Pro'nun Kirin 985 yonga setiyle geleceğini, yani Huawei P30 serisinden bir adım önde olacağını söylüyor. Cihazda bir 5G modemin yer alacağı da belirtiliyor. Ancak bu, tüm modellerin 5G'li olacağı anlamına gelmiyor olabilir.
Huawei Mate 30 Pro'nun çıkış tarihi yaklaştıkça daha çok sızıntıyla karşılaşmayı bekleyebiliriz.
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