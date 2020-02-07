Huawei Mate 30 Pro İnceleme! Bilmek İsteyeceğiniz Her Şeyi Anlattık!

Rehber niteliğinde Mate 30 Pro incelemesi! Google'sız gelen Mate 30 Pro'yu Google'landırdık, tüm detaylarıyla inceledik. İşte Huawei Mate 30 Pro ile ilgili bilmek isteyeceğiniz her şey!

07 Şubat 2020 15:00

Ercan Uğurlu