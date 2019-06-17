Huawei Mate 30 Pro İnternette Göründü!
Huawei'nin bir sonraki amiral gemisinin çizimleri, firmanın yaşadığı bunca sorun arasında internete sızdı!
Geleceği konusunda ciddi belirsizlikler ortaya çıkan Huawei'nin bir sonraki amiral gemisi, internette kendini gösterdi.
Huawei Mate 30 Pro'ya ait çizimler, şimdiye kadar ismini pek duymadığımız Çince site IT Home'da ortaya çıktı. Görüntülerin gerçek olup olmadığını bilmesek de, bu sene çıkacak telefon için makul bir görünüm sunduğunu söyleyebiliriz. Mate 30 Pro çiziminde arka kameraların Huawei Mate 20 Pro'da olduğu gibi dikdörtgen şekilli bir panelde buluştuğunu görüyoruz. Tek fark, bu kez üç yerine dört kameranın bulunması. Mate 30 Pro'nun ön yüzüne baktığımızda çok ince bir çerçeveye ve ekran üzerinde yer alan kameraya rastlıyoruz. Resimlerde telefonun mavi, kırmızı ve siyah renk seçenekleri sıralanmış.
Önceki dedikodular, telefonun 6,7 inç QHD+ ekran, 4.200mAh pil ve Kirin 985 işlemciyle geleceğini söylüyordu. Yeni sızan bilgiler ise telefonda 90Hz tazeleme hızına sahip bir ekranın bulunacağını, kameranın 5x optik zum yapabileceğini iddia ediyor.
Mate 20 Pro geçen sene ekimde tanıtılmıştı, dolayısıyla bu seneki tanıtımın da ekimde yapılmasını bekleyebiliriz. Huawei'nin yaşadığı sıkıntıların Mate 30 Pro'yu nasıl etkileyeceğini ise zaman gösterecek. Firmanın şu sıralar Android yerine kullanacağı işletim sistemi üzerinde çalıştığı biliniyor.
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