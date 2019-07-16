Huawei Mate 30 Pro'dan Net Sızıntı
Huawei Mate 30 Pro'dan şimdiye kadarki en net fotoğraf sızıntısı gerçekleşti.
Huawei Mate 30 Pro'nun Çince sosyal platform Weibo'da paylaşılan görüntüleri, telefonu net olarak görmemizi sağlıyor.
Resimlerde geniş, ekranı kavisli, yeni bir ön kameraya sahip bir telefon görüyoruz. Yeni fotoğraflar önceki sızıntılarla pek uyuşmasa da, Huawei'nin yeni tasarım anlayışını sergiliyor olabilir. Kaynaklara göre Huawei Mate P30 Pro, 6,7 inç'lik çok büyük bir ekranla gelebilir.
Telefonun içerisinde ise bir Kirin 985 işlemci ve 5G modem bulunduğu iddia ediliyor. Ancak bu detayların henüz doğrulanmadığını belirtelim.
Huawei, ABD ile yaşadığı gerilim sonucunda Android'e olan erişimini kaybetme tehlikesi yaşıyor. Buna rağmen telefonun Android Q ile gelebileceği söyleniyor.
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