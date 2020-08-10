Huawei Mate 40, Huawei Telefonlar İçin Bir Dönemin Bitişi Olacak

Bu sene çıkacak olan Huawei Mate 40'ın firmanın kendi geliştirdiği Kirin işlemciyi son kullanan telefon olacağı ortaya çıktı.
Huawei'nin tüketici bölümünün genel müdürü, gelişmeyi Çin Bilgi Teknolojileri Derneği 2020 Zirvesi'nde paylaştı ve Mate 40'ın Kirin 9000 işlemcisinin üretimini devam ettirecek kaynaklara 15 Eylül'den sonra erişemeyeceğini söyledi. 15 Eylül, ABD'li sağlayıcıların Huawei'ye federal hükümetin izni olmaksızın bileşen satmayı durduracağı tarih. Bu karar, Trump yönetimi tarafından mayıs ayında alınmıştı. Huawei ile ilgili engelin duyurulmasının ardından TSMC, gelecekte firmaya bileşen sağlamayacağını ancak mevcut siparişleri karşılayacağını söylemişti.
Yu'nun açıklamasına göre SMIC gibi yonga üreticileri, Huawei'nin talebini karşılayacak kapasiteye sahip değil. Yönetici, Mate 40'ın kısıtlı sayılarda üretileceğini de belirtti. Yu, Huaewi'nin yalnızca yonga tasarımını yaptığını söylerken, yonga üretimi konusunda geride kaldığını üzülerek söyledi.
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