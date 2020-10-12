Huawei Mate 40 Serisi İçin Tarih Belli Oldu; Geri Sayım Başladı

Huawei, yeni amiral gemisi telefonlarını içerecek olan Mate 40 serisinin ne zaman tanıtılacağını resmi olarak açıkladı. Üstelik Mate 40 ve Mate 40 Pro'yo görmek için çok fazla beklememiz de gerekmeyecek...