Huawei, Mate 40 Serisinin "Sekizgen Kamerasından" İpucu Verdi

Huawei, beklenen Mate 40 serisinin yenilenen arka kamera tasarımının ipucunu veren bir resim paylaştı. Çince sosyal platform Weibo'da paylaşılan görüntüde kamera sisteminin sekizgen bir bölüm içerisinde saklandığı anlaşılıyor.
Huawei'nin mobil tüketici bölümünün başkanı Hua Hegang tarafından paylaşılan resim, siyah gölgelerle dolu olduğundan çok fazla ipucu vermiyor. Gölgeler kameranın büyük bölümünü saklıyor ve ancak kamera çıkıntısının sol kenarını görebiliyoruz. Resme dikkatli bakıldığında soldaki güç düğmesinin turuncu renkte olması ve ses düğmesinin altında bulunması dikkat çekiyor. Fiziksel düğmeler, Mate 30 serisinde ortaya çıkan sanal düğme fikrinin terk edildiğinin bir işareti.
Mate 40, önceki modellerde olduğu gibi yuvarlak köşelere sahip olacak. Önceki bilgiler, telefonun 6,4 inç kavisli ekranla geleceğini, Pro modelinin ise 6,7 inç "şelale" ekranla geleceğini söylüyordu. Kirin 9000 işlemciyle geleceği iddia edilen Mate 40 serisi, 22 Ekim'de tanıtılacak.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın