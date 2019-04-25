Huawei Mate X Cephesinde İşler Yolunda!
Galaxy Fold'da yaşanan sorunlar ve ertelemenin ardından gözler Huawei'in katlanan telefonu Mate X'e çevrildi. Peki o cephede işler nasıl gidiyor?
Samsung Galaxy Fold'un yaşadığı sorunlar, katlanabilen telefon satmaya hazırlanan diğer firmalar için ciddi bir uyarı işareti olabilir. Yine de Huawei'nin Mate X'i için her şey sorunsuzca ilerliyor gibi görünüyor.
MyDrivers'ın kaynaklarına göre Huawei'nin ilk katlanabilen telefonu, Haziran olarak belirlediği çıkış tarihi iddiasını sürdürüyor. Buna karşın telefonun tam olarak hangi gün satışa sunulacağı bilinmiyor. İddiaya göre Huawei içerisindeki isimler, Mate X'in gecikeceğine dair iddiaların doğru olmadığını bizzat söylediler.
Huawei Mate X gerçekten de Haziran'da satışa sunulursa, Samsung'un katlanabilen cihazı karşısında ciddi bir rakip olabilir. Buna karşın yaklaşık 2.600 dolarlık fiyatı, Galaxy Fold'u da etkileyen yüksek fiyat "sorununda" bir değişiklik olmadığını gösteriyor.
Buna karşın Huawei Mate X dışa doğru katlandığından, daha çekici bir cihaz olduğu söylenebilir. Dışa katlanan ekranın ne kadar dayanıklı olacağı ise merak konusu. Telefonun bu konuda kendisini ispat etmesi gerekecek.
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