Huawei Mate X katlanabilirde tasarım değişikliği...

Huawei'nin katlanabilir telefonu Mate X, artık daha farklı bir tasarıma sahip!

  • Levent Öztürk
Huawei Mate X'te tasarım farkı...
Future

Samsung'un Galaxy Fold'u satışa hazırlamak için tasarıma bazı değişiklikler yapması gerekmişti ve görünene göre Huawei de kendi katlanabilir telefonuna aynı işlemi uygulamış durumda. Huawei Mate X'in yeni fotoğrafları bazı ince değişikliklerin yapıldığını gösteriyor.

Görünene göre Çinli gazeteci Li Wei Huawei CEO'su Richard Yu ile bir havaalanında karşılaştı ve ilk olarak Şubat ayında MWC 2019'da gösterilen Mate X'in yeni formunun birkaç fotoğrafını çekmeyi başardı.

Telefonun arkasına dördüncü bir kamera sensörü eklenmiş gibi gözüküyor ve muhtemelen derinliği belirlemek için TOF sensörü olduğu söylenebilir. Ayrıca telefonun bazı kısımlarında bir karbon-fiber etkisi (veya gerçek karbon fiber kullanımı) da görülüyor.

Li Wei/Weibo

Galaxy Fold'un ilk inceleme ünitelerinin karşılaştığı problemler genel olarak menteşe ile ilgiliydi ancak Huawei'nin bu alanda iyileştirme yapıp yapmadığı belli değil. Ancak telefon, Galaxy Fold'un zıttı yönde, ekran dışarı bakacak şekilde katlanıyor.

Mate X'i elimize alma söz konusu olduğunda ise Huawei, Eylül ayını beklememiz gerektiğini söylüyor. Bu da Samsung Galaxy Fold ile yakın zamanda yayımlanacağı anlamına geliyor ve bu tarih, katlanabilir telefonların gerçekten başladıkları anı işaret edecek olabilir...

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Huawei Mate X katlanabilirde tasarım değişikliği...

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