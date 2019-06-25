Huawei Mate X Ne Zaman Çıkıyor?
Huawei'nin katlanabilir akıllı telefonu Mate X'in çıkış tarihi sonunda belli oldu!
- Ercan Uğurlu
Huawei'nin Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı katlanabilir akıllı telefonu Mate X'in akıbeti sonunda belli oldu. Son olarak ertelendiği haberi gelen Mate X, uzunca bir süredir piyasada bekleniyordu. Bu süreç içinde Galaxy Fold'un sorunlar yaşaması ve çıkış tarihinin ertelenmesi, benzer sorunların Mate X için de geçerli olabileceği düşüncelerini akla getirmiş, öte yandan Huawei'nin ABD yönetimiyle yaşadığı sıkıntıların da Mate X'in ertelenmesine sebep olarak gösterilmişti. Ancak bu konuda son noktayı Huawei Batı Avrupa Bölgesi Başkanı Vincent Pang koydu.
Vincent Pang'ın açıklamalarına göre, Huawei Mate X, en geç eylül ayında raflarda olacak. Hatta eylül ayından önce de satışa sunulabileceğini belirten Pang, üzerine basa basa "en geç tarih eylül ayı" şeklinde açıklamada bulunuyor.
Mate X'in gecikmesinin sebebi olarak ise ABD yönetimiyle ilgili yaşadıkları sorunun ilgisi bulunmadığını söyleyen Pang, Mate X'in Android işletim sistemiyle geleceğini de söylüyor. Bu konuda herhangi bir sorun bulunmadığını belirten Pang, telefonun gecikmesine ilişkin, bu süreçte Galaxy Fold'daki benzer sorunların yaşanmaması için çok sayıda test yaptıklarını ve 5G'nin biraz daha yaygınlaşmasını beklediklerini söylüyor. Bilindiği gibi Mate X, Galaxy Fold'un aksine 5G bağlantısını da destekliyor.
Bakalım bu söylenenler doğru çıkacak mı, Mate X eylül ayına kadar piyasaya çıkacak ve gerçekten beklentileri karşılayacak mı? Tüm bunları hep birlikte göreceğiz.
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