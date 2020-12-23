Huawei MateBook 14 İnceleme

Dizüstü bilgisayar kategorisine sonradan dahil olan Huawei, bu platformda kısa sürede gerçekten birbirinden iyi modellere imza attı. Rakip laptop'lara kıyasla fiyat avantajı getiren ve performansın yanı sıra dizüstü bilgisayar modellerini yenilikçi özelliklerle de buluşturan Huawei, yeni modeli MateBook 14'ü de satışa çıkarttı. Tasarımından performansına kadar etkili bir model olan MateBook 14'e şimdi daha yakından bakalım.
MateBook 14 Tasarımı Nasıl?
MateBook 14, tasarımıyla gayet güzel görünen bir model. Uzay Grisi rengiyle oldukça profesyonel ve sofitike bir tasarıma sahip olan laptop, sağladığı his bakımından da oldukça tatmin edici. Öte yandan fazlasıyla ince ve hafif bir model olduğunu da belirtmemiz gerek. MateBook 14'ün ağırlığı sadece 1.49 kilogram, kalınlığı ise yalnızca 15.9 mm seviyesinde.
MateBook 14'ün kapağını açıp iç yüzüne baktığınızda ise, adından da anlaşılabileceği gibi 14 inç boyutunda bir ekranla karşılaşıyorsunuz. Bu ekranın çözünürlüğü 2160x1440 piksel şeklinde ve ekranın piksel yoğunluğu da 185 ppi seviyesinde. Böylece yüksek çözünürlük elde edebildiğiniz ekran, ince kenar çerçeveleri neticesinde de kompakt bir gövdede geniş bir görüntü alanı sağlayabiliyor.
Ekranın çevresine baktığınızda bir web kamerası göremiyorsunuz, fakat Huawei web kamerasını elbette unutmamış. Bazı dizüstü bilgisayar modellerinde, ekran çerçevelerini inceltmek adına web kamerasının tamamen kaldırıldığını görüyoruz, fakat Huawei, bunun yerine oldukça akılcı bir yönteme başvurmuş ve kamerayı, klavyeye yerleştirmiş. Evet, klavyede, fonksiyon tuşları arasında üzerinde webcam ikonu bulunduran bir tuş yer alıyor. Bu tuşa bastığınızda ise, altından web kamerası çıkıyor. Evet, kameranın açısı biraz garip, fakat ihtiyacınız olduğu anda yardıma koşuyor.
Laptop'taki klavyenin tamamı, kullanım açısından oldukça pratik. Boyutlardan dolayı numerik tuş takımı ayrıca yer almıyor, üst tarafa sıralanmış şekilde karşımıza çıkıyor. Bu arada klavyenin sağ üst köşesindeki güç butonunun aynı zamanda bir parmak izi sensörü olarak çalıştığını da belirtmek gerekli. Bu da MateBook 14'ü yenilikçi yapan özelliklerden biri oluyor.
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MateBook 14 Teknik Özellik ve Performans
Peki, şimdi de MateBook 14'ün teknik özellikleri neler, performansı nasıl ve bu laptop kimlere göre sorularının yanıtlarını arayalım.
Öncelikle MateBook 14'ün işlemci hanesinde AMD'nin yer aldığını bilmeniz lazım. AMD Ryzen 5 4600H işlemciden güç sağlayan laptop, TSMC 7nm FinFET üretim sürecinin eseri olan işlemci ile beraber güç ve verimliliği aynı potada eritiyor ve öte yandan Intel işlemcili muadillerine göre daha uygun fiyat etiketine sahip olabiliyor.
6 çekirdekli ve 12 iş parçacığına sahip olan Ryzen 5 4600H, yük altında 4.0 GHz'e kadar performans artırabiliyor, taban frekansta ise 3.0 GHz'de çalışıyor. MateBook 14'ü ve dolayısı ile işlemciyi farklı performans ihtiyaçlarına göre çalıştırabiliyorsunuz. Performans ihtiyacınız olan uygulamaları kullanırken performans modunu açabiliyor, eğer daha sakin ofis uygulamalarını çalıştıracak veya sadece internette dolaşacaksanız ise dengeli moda geçiş yapabiliyorsunuz. Bu sayede performans ve verimlilik dengesini yakalayabiliyorsunuz.
Laptop'ın RAM kapasitesi tam 16 GB. Bu konuda da önemli aşama kaydedilmiş durumda. Sadece kapasite anlamında değil, öte yandan hız bakımından da ihtiyacı karşılayacak kapasitede RAM'lere yer verilmiş laptop'ta. 2666 MHz frekansında çalışan DDR4 RAM'ler, bu sınıf bir laptop modeli için yeterli durumda.
MateBook 14'ün depolama alanı ise 512 GB kapasitesinde. Bu sayede dijital kütüphanenizin büyük kısmına bu laptop'ta yer verebiliyorsunuz. Elbette bu alanı arttırmayı düşünüyorsanız, o halde USB yoluyla harici disk yolu da sizi bekliyor olacak. Bu arada laptop'ta sağ tarafta 2 adet USB 3.2 Gen 1 portu bulunuyor. Ayrıca USB-C portu ve HDMI çıkışı gibi ihtiyaç duyabileceğiniz tüm bağlantıların laptop üzerinde yer aldığı bilgisini de hazır yeri gelmişken söylemiş olalım.
MateBook 14, Zen 2 mimarisi etrafına inşa edilen Ryzen 4000 serisi işlemcisi ile beraber günlük kullanım, ofis ihtiyacı ve işlem yoğunluğu yüksek uygulamaları çalıştırmak isteyen kullanıcılara hitap ederken, elbette yüksek oyun ihtiyacına cevap verecek bir bilgisayar olmuyor. Laptop'ta ayrı bir GPU yer almıyor, entegre olarak Radeon GPU'ya yer verilmiş durumda. Basit oyunlar oynanabilir ve çok yoğun performans gerektirmeyecek grafik yazılımları çalıştırılabilir, ancak kabaca hepsi bu kadar.
Bu arada pil performansından da bahsetmeden geçmeyelim. MateBook 14, hafif kullanımda tam gün pil ömrü sağlayacak bir dizüstü bilgisayar. Peki, bu kullanım içinde neler var? Bizim kullandığımız senaryoda, elbette işimiz gereği ofiste haber ve incelemelerimizi bu laptop üzerinde yazdık. Görsel düzenlemek için Photoshop kullandık ve öte yandan Skype ve Zoom üzerinden toplantılara katıldık ve tabii ki YouTube ile zaman zaman video izlememiz de gerekti. Evet, böylesi bir kullanımda ofis zamanını kotarabiliyorsunuz.
Sonuç
Sonuç olarak değerlendirecek olursak, MateBook 14, genel performansıyla kendinden memnun edici bir dizüstü bilgisayar oluyor. Kompakt tasarımı ve hafif olması sayesinde kullanıcılar yanında çok rahat taşıyabilirler ve öte yandan mobil ortamda ihtiyaç anında rahatlıkla kullanabilirler. Yazdığımız gibi, laptop buna cevap verecek ölçüde pil performansı sağlıyor. Performansıyla da memnun edici olan laptop'ın fiyatı da Intel işlemcili muadillerine göre rekabetçi olmasıyla avantaj sağlıyor. MateBook 14'ü şu an 6999 TL fiyatla satışta bulabiliyorsunuz.
CHIP Online Notu: %85
+ Güzel tasarım
+ Canlı ekran
+ İdeal performans
+ Parmak izi sensörü
+ İyi fiyat
- GPU performansı
- Kart okuyucu yok
Huawei MateBook 14 Teknik Özellikler
- İşletim Sistemi Windows 10 Home
- İşlemci AMD Ryzen 5 4600H
- Çekirdek 6
- Ekran 14 inç (2160x1440)
- Bellek 16 GB DDR4 2666MHz
- SSD 512 GB NVMe PCIe SSD
- Grafik AMD Radeon Graphics
- Ses Hoparlör 2W (2 adet), mikrofon (4 adet)
- Bağlantılar USB-C, USB 3.2 Gen 1 (2 adet), HDMI 3.5 mm kulaklık, Wi-Fi 5, BT 5
- Boyutlar 307 x 223 x 15.9 mm
- Ağırlık 1.49 kg.
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