Huawei MatePad T8 İncelemesi: 1000 TL Uygun Fiyatlı Tablet Seçeneği

Huawei'nin kompakt boyutlu uygun fiyatlı yeni tableti MatePad T8'i inceledik. MatePad T8, çocuğu için tablet arayanlar için de uygun bir çözüm olabilir. İşte bilmeniz gereken her şey!

07 Temmuz 2020 20:30

Ercan Uğurlu