Huawei, Notebook Üretimini Yavaşlattı İddiası
ABD ile ciddi sorunlar yaşayan Huawei'nin, üretim ve geliştirmeyi yavaşlattığı iddia edildi!
Huawei'nin ABD'de yaşadığı sorunlar, firmanın sadece telefon işini etkilemiyor. Çinli devin notebook üretiminde sorun yaşadığı ortaya çıktı.
Tayvanca web sitesi DigiTimes'a göre Huawei'nin üretim ortakları, üretimi yavaşlatmalarına dair Huawei'den bir bildiri aldılar. Üretimi yavaşlatılan cihazların Honor alt markası altında satılan MateBook PC'ler ve MagicBook notebook'lar olduğu anlaşılıyor. Firmanın araştırma ve geliştirme ortaklarının da geleceğe yönelik projelerin geliştirilmesini askıya almasının istendiği söyleniyor.
ABD'nin kara listesine giren Huawei, ABD'deki Intel ve Microsoft gibi ortaklarının kritik öneme sahip işlemci, işletim sistemi gibi teknolojilerine artık ulaşamıyor. Seçenekleri oldukça azalan Huawei, işlemcileri için yine bir Amerikan şirketi olan AMD'yi de tercih edemiyor.
Huawei, kendi mobil işletim sistemi ve uygulama mağazasını geliştirdiğini söylemişti, böylece telefonlarda ciddi bir sorun yaşamayacağını ileri sürmüştü. Firmanın PC'lerde nasıl bir plan yaptığı ise bilinmiyor.
Huawei'nin PC işi 2018'de yüzde 330'dan fazla büyümüştü ancak son gelişmeler, bu bölümü durma noktasına getirebilir.
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