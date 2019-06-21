Huawei, Nova 5, Nova 5 Pro ve Fazlasını Tanıttı
ABD ile başı büyük dertte olan Huawei, hiçbir şey olmamışçasına üç yeni telefonunu ve yeni işlemcisini tanıttı!
Android lisansı askıya alınan ve durumu belirsizliğini koruyan Huawei, üç yeni telefonunu, Nova 5, Nova 5 Pro ve Nova 5i'yi tanıttı. Telefonlarla kalmayan firma, bir de 7nm'lik yeni mobil işlemcisi Kirin 810'u duyurdu.
Yeri Kirin 810 yonga setini kullanan Nova 5, 6GB RAM ve 128GB depolama alanıyla geliyor. 6,39 inç OLED ekrana sahip telefonda su damlası şekilli bir çentik ve arka yüzde dörtlü kamera bulunuyor. Kameralar, 48MP birincil, 16MP ultra geniş, 2MP derinlik ve 2MP makro sensörden oluşuyor.
Nova 5'e oldukça benzeyen Nova 5 Pro, daha üst seviye Kirin 980 işlemciyi kullanıyor. Nova 5 Pro'da 8GB RAM bulunuyor ve depolama alanı 256GB'a kadar ulaşabiliyor. Nova 5'teki kamera dizilimi, Nova 5 Pro'da da aynı şekilde yer alıyor. Ekran boyutu yine 6,39 inç olan telefon, OLED ekran teknolojisini kullanıyor.
İki cihazda da 3.500mAh pil, USB-C şarj portu, ekran altı parmak tarayıcı ve kulaklık girişi mevcut. Telefonlarda birer microSD kart yuvası da bulunuyor.
Serinin en altındaki Nova 5i, çentik yerine deliği ve daha yavaş Kirin 710 işlemciyi tercih ediyor. Arkadaki dört kamera aynı sayıda olsa da, ana sensörün çözünürlüğü 24MP, ultra geniş sensör ise 8MP. Cihazın ekranı, OLED yerine LCD teknolojisini kullanıyor.
Telefonların üçü de bu ay Çin'de piyasaya sürülecek. Yeni Nova'ların Çin'in dışına çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor. Zaten Huawei'nin durumu belirsizliğini koruduğundan, firmanın telefonlarını satın almak iyi bir tercih olmayabilir.
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